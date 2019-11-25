Сводка Новостей
- Неизвестные осквернили фашистским крестом памятник Шолом Алейхему возле синагоги в Киеве
- Банды, связанные с демократами и республиканцами в США, просто рвут Украину на части
- МТС продаёт свой украинский Vodafone
- "Новое лицо" в списке слугиных детей - бывший депутат от ПР с тремя уголовными делами
- Украина показала своего разведчика из Горловки
|Неизвестные осквернили фашистским крестом памятник Шолом Алейхему возле синагоги в Киеве
|25.11.2019 10:07
|
На улице Рогнединской в центре Киева возле синагоги Бродского неизвестные оставили фашистское издевательство над памятником Шолом Алейхему. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович
Как сообщается в паблике "Инфоратор" в Facebook, случай, вероятно, произошел в ночь на понедельник, 25 ноября.