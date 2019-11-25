На улице Рогнединской в центре Киева возле синагоги Бродского неизвестные оставили фашистское издевательство над памятником Шолом Алейхему. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович

"Буквально час назад мирные прихожане синагоги Бродского, собиравшиеся на утреннюю молитву, обнаружили на улице Рогнединской в центре Киева вот такое фашистское издевательство над памятником Шолом Алейхему неподалеку в скверике...

Прости нас, замечательный земляк, за эти свастики, ибо в стране, где премьер-министр ходит на фашистские концерты-сборища,где свастика стала привычной на футболе и на улицах,где борьба идет только с красными звездами-там фашизм постепенно встает во весь рост..." - Заявил Рабинович.

Как сообщается в паблике "Инфоратор" в Facebook, случай, вероятно, произошел в ночь на понедельник, 25 ноября.

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