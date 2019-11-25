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- Россия вернет недостающее на кораблях оборудование. Зеленский сделал видеообращение к народу
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|Россия вернет недостающее на кораблях оборудование. Зеленский сделал видеообращение к народу
|25.11.2019 18:09
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Российская Федерация вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных после годичного плена военных кораблях. Об этом в очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.