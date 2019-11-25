Российская Федерация вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных после годичного плена военных кораблях. Об этом в очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.

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