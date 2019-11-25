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|Зеленский заявил, что иностранцы смогут покупать землю в Украине, но после референдума. Видео
|25.11.2019 18:47
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В закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, принятие законопроекта о рынке земли в первом чтении говорит о том, что украинец "станет владельцем своей земли".
Он также добавил, что в законе о рынке земли перед вторым чтением снизят лимиты, а также планируется выделение 4 млрд гривен на поддержку фермеров.