Сводка Новостей
- У депутата от "Слуги народа" украли паспорт, телефон и документы на машину
- В "Слуге народа" создали анонимный телеграм-канал "Белый Рыцарь", чтоб бороться с Коломойским
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|В "Слуге народа" создали анонимный телеграм-канал "Белый Рыцарь", чтоб бороться с Коломойским
|25.11.2019 19:06
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В мессенджере Телеграм появился канал "Белый рыцарь", который себя позиционирует как "инсайдерский" канал из фракции "Слуга народа".
Название явно противопоставляется каналу "Темный рыцарь", который связывают с "группой Коломойского" в "Слуге народа" и нардепом Александром Дубинским. Тот однако не подтверждает своей причастности к наполнению канала.
Тем не менее, "Темный рыцарь", как и Дубинский, критикует руководство фракции (например. он активно качает тему с американским гражданством Давида Арахамии), а также так называемых "соросят" (представителей грантовых организаций, связанных с западными структурами) в партии и Кабмине.
В противоположность ему "Белый рыцарь" заявляет, что будет делиться хорошими новостями о фракции.
Однако из следующих сообщений стало понятно, что речь идет не столько о позитивных новостях, а о том, чтобы бить по группе Коломойского. Канал сегодня опубликовал список нардепов, которые противостоят закону об оценке недвижимости (из-за него в Раде началась история с детектором лжи, в ходе которой "коломойских" депутатов обвинили в том, что они взяли взятку за торпедирование закона, что они отрицали).