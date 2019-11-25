В мессенджере Телеграм появился канал "Белый рыцарь", который себя позиционирует как "инсайдерский" канал из фракции "Слуга народа".

Название явно противопоставляется каналу "Темный рыцарь", который связывают с "группой Коломойского" в "Слуге народа" и нардепом Александром Дубинским. Тот однако не подтверждает своей причастности к наполнению канала.

Тем не менее, "Темный рыцарь", как и Дубинский, критикует руководство фракции (например. он активно качает тему с американским гражданством Давида Арахамии), а также так называемых "соросят" (представителей грантовых организаций, связанных с западными структурами) в партии и Кабмине.

В противоположность ему "Белый рыцарь" заявляет, что будет делиться хорошими новостями о фракции.

"В связи с огромными кучами говна, щедро выливаемыми на Слуг Народа, решил завести канал позитивных новостей, чтобы простые люди понимали, что происходит и почему слуг бессовестно мочат", - гласит первое сообщение "Белого".

Однако из следующих сообщений стало понятно, что речь идет не столько о позитивных новостях, а о том, чтобы бить по группе Коломойского. Канал сегодня опубликовал список нардепов, которые противостоят закону об оценке недвижимости (из-за него в Раде началась история с детектором лжи, в ходе которой "коломойских" депутатов обвинили в том, что они взяли взятку за торпедирование закона, что они отрицали).

"Темный рыцарь" отреагировал на появление "белого" конкурента и связал его с Валерием Хорошковским, который с недавних пор консультирует президента по вопросам таможни. "Хорошковский помогает нашей партии не только по таможне. Но и по пиару. Зарегистрировал тг (г от слова говно) канал "Белый рыцарь", - написал "Темный".

"Скоро общественность будет знать о внутрипартийной жизни «Слуги народа» больше, чем советские школьники знали о съездах РСДРП", - пишет на этот счет телеграм-канал "Политика Страны".

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