Депутата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Кирилла Нестеренко обокрали 24 ноября. Как стало известно "Стране", злоумышленники разбили стекло автомобиля матери народного депутата - Honda CR-V. Это произошло между 17:30-18:00 на ул. Отакара Яроша в Харькове. Кроме документов и телефона, ничего не украли.

Нестеренко в эксклюзивном комментарии "Стране" рассказал, как это произошло.

"Машину обчистили вчера во второй половине дня. Я приехал погостить к родственникам в Харьков. Воры разбили стекло и украли мои документы: паспорт и документы на машину, а также телефон iPhone 6", - сообщил "Стране" Нестеренко.

По его словам, случай зафиксировали камеры наблюдения.

"Полиция работает, камеры засняли двоих воров. Правоохранители вышли на след и, вероятно, скоро проведут обыски у подозреваемых. Может, все украденное мне вернут. Полиция отрабатывает две версии. Первая – политическая, вторая – хулиганство. Но пока точно не известно".

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