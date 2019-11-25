 У депутата от "Слуги народа" украли паспорт, телефон и документы на машину - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

У депутата от "Слуги народа" украли паспорт, телефон и документы на машину
25.11.2019 19:24

Депутата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Кирилла Нестеренко обокрали 24 ноября. Как стало известно "Стране", злоумышленники разбили стекло автомобиля матери народного депутата - Honda CR-V. Это произошло между 17:30-18:00 на ул. Отакара Яроша в Харькове. Кроме документов и телефона, ничего не украли.

У депутата от "Слуги народа" украли паспорт, телефон и документы на машину

Нестеренко в эксклюзивном комментарии "Стране" рассказал, как это произошло.

"Машину обчистили вчера во второй половине дня. Я приехал погостить к родственникам в Харьков.

 

Воры разбили стекло и украли мои документы: паспорт и документы на машину, а также телефон iPhone 6", - сообщил "Стране" Нестеренко.

По его словам, случай зафиксировали камеры наблюдения.

"Полиция работает, камеры засняли двоих воров.

 

Правоохранители вышли на след и, вероятно, скоро проведут обыски у подозреваемых.

 

Может, все украденное мне вернут.

 

Полиция отрабатывает две версии.

 

Первая – политическая, вторая – хулиганство. Но пока точно не известно".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->