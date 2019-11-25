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|У депутата от "Слуги народа" украли паспорт, телефон и документы на машину
|25.11.2019 19:24
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Депутата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Кирилла Нестеренко обокрали 24 ноября. Как стало известно "Стране", злоумышленники разбили стекло автомобиля матери народного депутата - Honda CR-V. Это произошло между 17:30-18:00 на ул. Отакара Яроша в Харькове. Кроме документов и телефона, ничего не украли.
Нестеренко в эксклюзивном комментарии
По его словам, случай зафиксировали камеры наблюдения.