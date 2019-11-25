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|Зеленский и Путин провели новый телефонный разговор
|25.11.2019 22:11
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Зеленский и Путин провели новый телефонный разговор. Об этом заявил Офис президента.
Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время, по информации ОП, он отметил необходимость возвращения только вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.
Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.
По подготовку к "нормандской встрече" - пока ни слова. Ждем заявление Кремля по итогам разговора.
У стен посольства РФ в Киеве состоялась акция под шутливым названием "первый гумконвой в Россию" – киевляне принесли к дипломатическому представительству Кремля унитазы и солдатские трусы, чтобы показать свое отношение к фактам мародерства на захваченных украинских катерах.
Как сообщает корреспондент сайта
У посольства дежурили как минимум два десятка сотрудников полиции в обычной форме – без усиленных щитов и касок.
По словам организаторов мероприятия, они принесли к посольству унитаз и солдатские трусы, поскольку есть повод считать, что российский военно-морской флот нуждается в сантехнике. Акцию они называют "первым гумконвоем в Россию".