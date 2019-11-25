Зеленский и Путин провели новый телефонный разговор. Об этом заявил Офис президента.

Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время, по информации ОП, он отметил необходимость возвращения только вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

По подготовку к "нормандской встрече" - пока ни слова. Ждем заявление Кремля по итогам разговора.

У стен посольства РФ в Киеве состоялась акция под шутливым названием "первый гумконвой в Россию" – киевляне принесли к дипломатическому представительству Кремля унитазы и солдатские трусы, чтобы показать свое отношение к фактам мародерства на захваченных украинских катерах.

Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня" , участие в мирной акции приняли несколько десятков человек, некоторые пришли с детьми.

У посольства дежурили как минимум два десятка сотрудников полиции в обычной форме – без усиленных щитов и касок.

По словам организаторов мероприятия, они принесли к посольству унитаз и солдатские трусы, поскольку есть повод считать, что российский военно-морской флот нуждается в сантехнике. Акцию они называют "первым гумконвоем в Россию".

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