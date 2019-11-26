 Зеленский призвал Кабмин выплатить задолженность по зарплате бюджетникам и улетел в Эстонию - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский призвал Кабмин выплатить задолженность по зарплате бюджетникам и улетел в Эстонию
26.11.2019 09:26

Президент Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский призвал Кабмин выплатить задолженность по зарплате бюджетникам и улетел в Эстонию

Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы.

 

Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.

 

 

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы.

 

Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", - заявил он.

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