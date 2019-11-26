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|Зеленский призвал Кабмин выплатить задолженность по зарплате бюджетникам и улетел в Эстонию
|26.11.2019 09:26
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Президент Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Об этом он заявил в видеообращении.
Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.