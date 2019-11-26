Телеграм-канал "Темный Рыцарь" сообщил, что глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия разослал депутатат письмо, в котором попросил приготовиться к тяжёлой сессионной неделе: "Есть вероятность, что будем работать до ночи, следовательно не планируйте, пожалуйста, встречи".

"Коллеги, доброе утро. Есть просьба ничего не планировать на следующую сессионную неделю, предстоит много работы, которую пытаются завалить правками. Есть вероятность, что будем работать до ночи, следовательно не планируйте, пожалуйста, встречи. Высокий уровень доверия внутри фракции не предусматривает уточнений, за что именно мы должны голосовать. Потом узнаете." - Сказано в сообщении.

Напомним, в мессенджере Телеграм появился канал "Белый рыцарь", который себя позиционирует как "инсайдерский" канал из фракции "Слуга народа".

Название явно противопоставляется каналу "Темный рыцарь", который связывают с "группой Коломойского" в "Слуге народа" и нардепом Александром Дубинским. Тот однако не подтверждает своей причастности к наполнению канала.

Тем не менее, "Темный рыцарь", как и Дубинский, критикует руководство фракции (например. он активно качает тему с американским гражданством Давида Арахамии), а также так называемых "соросят" (представителей грантовых организаций, связанных с западными структурами) в партии и Кабмине.

В противоположность ему "Белый рыцарь" заявляет, что будет делиться хорошими новостями о фракции.

"В связи с огромными кучами говна, щедро выливаемыми на Слуг Народа, решил завести канал позитивных новостей, чтобы простые люди понимали, что происходит и почему слуг бессовестно мочат", - гласит первое сообщение "Белого".

Однако из следующих сообщений стало понятно, что речь идет не столько о позитивных новостях, а о том, чтобы бить по группе Коломойского. Канал сегодня опубликовал список нардепов, которые противостоят закону об оценке недвижимости (из-за него в Раде началась история с детектором лжи, в ходе которой "коломойских" депутатов обвинили в том, что они взяли взятку за торпедирование закона, что они отрицали).

Вчера вечером канал "Белый Рыцарь" заявил, что за "Тёмным Рацырем" прячется нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

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