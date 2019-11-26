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"Слуги изменят Конституцию: внесут Меджлис и Курултай
26.11.2019 10:04

В Конституцию будут вписывать Меджлис и Курултай, законопроекты про крымскотатарский народ и крымскую автономию будут приняты. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

 

"Слуги изменят Конституцию: внесут Меджлис и Курултай

Ташева отметила, что рамочный закон о коренных народах будет принят быстро. Вторым будет законопроект про крымскотатарский народ и уже потом - о крымской автономии.

"Но принимать эти законы без подготовки и коммуникации с обществом будет неправильно", - сообщила она.

По ее словам, это касается изменений в Конституцию.

"Это все надо будет разъяснить и народным депутатам в том числе, потому что это касается изменений в Конституцию, на которые потребуется не простое, а конституционное большинство голосов", - добавила она.

 

 

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