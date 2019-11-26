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|"Слуги изменят Конституцию: внесут Меджлис и Курултай
|26.11.2019 10:04
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В Конституцию будут вписывать Меджлис и Курултай, законопроекты про крымскотатарский народ и крымскую автономию будут приняты. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым
Ташева отметила, что рамочный закон о коренных народах будет принят быстро. Вторым будет законопроект про крымскотатарский народ и уже потом - о крымской автономии.
По ее словам, это касается изменений в Конституцию.