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|На трассе "Киев - Одесса" из-за гололеда в масштабное ДТП попали 10 машин и автобус
|26.11.2019 10:23
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Ранним утром 26 ноября, в Черкасской области произошла масштабная авария с участием 10 грузовых и легковых автомобилей, а также рейсового автобуса. Об этом сообщается на
ДТП случилось в 06:54 в Уманском районе, на 225 километре автодороги "Киев - Одесса". Его причиной послужила гололедица.
В аварию попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем ехали 20 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Однако оказались травмированы 3 человека из легковушек и грузовых автомобилей.
К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на специальном автомобиле.