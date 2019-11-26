Ранним утром 26 ноября, в Черкасской области произошла масштабная авария с участием 10 грузовых и легковых автомобилей, а также рейсового автобуса. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

ДТП случилось в 06:54 в Уманском районе, на 225 километре автодороги "Киев - Одесса". Его причиной послужила гололедица.

В аварию попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем ехали 20 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Однако оказались травмированы 3 человека из легковушек и грузовых автомобилей.

К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на специальном автомобиле.

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