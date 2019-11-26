Президент Беларуси Александр Лукашенко считает «неправильным» передачу Крыма Украине в советское время. Об этом он сказал на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алиханавым, рассуждая о возможности присоединения Калининграда к Беларуси.



Соответствующая информация размещена на сайте главы беларусского государства.

Лукашенко назвал Калининградскую область исторически близкой к Беларуси.

«Я и Ельцину (Борис Ельцин – ред), и Владимиру Владимировичу (Путину – ред) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде только, а не Россия. Путин говорит: «Я не против». А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине – оказалось, что «неправильно» сделали», – сказал Лукашенко.

Реакции украинской стороны на такие высказывания президента Беларуси пока нет.

В сентябре 2019 года Лукашенко сказал, что не верит в то, что Россия вернет аннексированный Крым под контроль Украины.

До этого в марте он отметил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма «российским».



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