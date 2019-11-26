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|Россия и Украина обменялись унитазами с флагами
|26.11.2019 11:38
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Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую сила Украины» к посольству страны в Москве. Об этом сообщает РЕН. Фото унитазов появилось в
По данным телеканала, пикет 25 ноября не был согласован.
Нарушителей задержали.
Ранее вице-спикер Государственной
Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов.
Между тем, в
Отметим, у стен посольства РФ вчера в Киеве состоялась акция под шутливым названием "первый гумконвой в Россию" – киевляне принесли к дипломатическому представительству Кремля унитазы и солдатские трусы, чтобы показать свое отношение к фактам мародерства на захваченных украинских катерах.
Как сообщает корреспондент сайта «
У посольства дежурили как минимум два десятка сотрудников полиции в обычной форме – без усиленных щитов и касок.
По словам организаторов мероприятия, они принесли к посольству унитаз и солдатские трусы, поскольку есть повод считать, что российский военно-морской флот нуждается в сантехнике. Акцию они называют «первым гумконвоем в Россию».