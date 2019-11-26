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|"Слуга" Бужанский выставил генпрокурору Рябошапке ультиматум про Порошенко
|26.11.2019 11:57
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Народный депутат фракции "Слуги народа" Максим Бужанский поставил ультиматум генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Он требует, чтобы руководитель ГПУ до четверга, 28 ноября, внес в парламент представление о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко. Об этом Максим Бужанский сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Бужанского, если Рябошапка не сделает этого, то тем самым сознательно даст возможность экс-президенту спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к "нормандской встрече".
Напомним, г
енеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил об уголовных производствах, в рамках которых экс-президент Петр Порошенко проходит не просто как свидетель, а уже и как подозреваемый.
Об этом генпрокурор рассказал в интервью изданию "
При этом Руслан Рябошапка не стал отрицать, что большинство производств в Госбюро расследований были открыты против Порошенко по заявлению юриста Адрея Портнова.