Госбюро расследований направило на подпись Генпрокурору Рябошапке представление на привлечение к уголовной ответственности нардепутата от "Европейской солидарности" Софии Федине. За угрозы убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.



То есть Федине инкриминируют ч. 1 ст. 346 УК Украины. Также в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

"Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении СБУ направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующему народному депутату и гражданке". - Говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина сделала критическое замечание в сторону президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Золотом.

Она сравнила его с сепаратистами и намекнула, что Зе не бессмертен.





"Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен", - написала депутат в Facebook.

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