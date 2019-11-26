Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента .

Но и там его достали две фамилии - Трамп и Коломойский. Ну и, конечно же, Путин.

Этим заявлением президенты подтвердили "твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений". Главы государств в очередной раз призвали РФ отменить незаконную аннексию Крыма и прекратить агрессию на Донбассе.

"Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Украины. Я (Керсти Кальюлайд, - ред.) сама стояла на линии фронта в Восточной Украине. Я стояла рядом со шлагбаумом, по одну сторону которого - Украина, по другую сторону - тоже Украина, но такая разная среда. Важно двигаться в сторону политического решения этого конфликта", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время брифинга после подписания заявления о сотрудничестве, который транслировали в эфире " 112 Украина ".

Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой и технической помощи, а также осуществление медицинской реабилитации украинских военных, которые получили ранения на Донбассе.

"Хочу также еще раз поблагодарить за решение непризнания Эстонией российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на временно оккупированном Донбассе", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, который транслировался в эфире " 112 Украина ".

К тому же президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене во время непостоянного членства Эстонии в Совбезе ООН на 2020-2021 годы.

Стоит отметить, что Кальюлайд заявила, что планирует продолжить поддержку программ реформ в Украине. Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Зеленский и Кальюлайд подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и подчеркнули важность достижения договоренностей во время переговоров относительно экспорта газа.

Но и там Зеленского достали две фамилии - Трамп и Коломойский. Ну и, конечно же, Путин.

Журналистка с эстонского телевидения задала вопрос президенту на брифинге :

"В интервью Нью-Йорк Таймс Коломойский сказал, что, может, нужно повернуться лицом к России, потому что Запад не имел успеха в Украине, а Россия даст деньги и все будет хорошо. При этом Коломойский поддерживал вас на выборах. И второй вопрос - простили ли вы Трампу его телефонный разговор и то, что он остановил военную помощь. И слова о том, что на выборы США влияла не Россия, а Украина".

Ответ Зеленского: "Я начну с господина Трампа. К сожалению, мы находимся в Эстонии. Точнее, мне жаль, что в Эстонии интересует, что там с Трампом. Меня в Эстонии интересуют наши отношения с Эстонией. Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю. Мы не вмешиваемся в выборы и геополитику США. Мы говорили с нашим стратегическим партнером - США. Никакого блокирования военной помощи США сейчас нет, но не из-за моего телефонного разговора с Трампом. Ну, а все, что было в разговоре, вы читали. У меня были два телефонных разговора с президентом США, но может появиться и третий, которого не было, так бывает".

"Что касается Коломойского, вы говорили, что он меня поддерживал. Но меня поддержали 73% украинцев. Если между них был Коломойский, я рад. Но Коломойский - не президент Украины, а гражданин Украины. А большинство граждан Украины выбрали курс на евроинтеграцию. С Россией у нас очень сложная ситуация, мы начали разговор, он продолжится на нормадской встрече".

Ещё один вопрос был задан от украинской журналистки:

"О чем вы вчера говорили с Путиным, какие вопросы он вам, может, задавал?"

Зеленский: "О разговоре с президентом Российской Федерации по телефону. Мы обговорили, что мы довольны, что вернулись наши военные катера. Но нет только технического обеспечения и чтобы Россия все вернула. Можно и больше, но хотя бы наше пусть вернут. О нормандской встрече - мы должны обсуждать это вчетвером. Еще говорили о том, что заканчивается год и нам всем нужно договориться о подписании нового долгосрочного договора по газу. Для нас это приоритет и это энергетическая безопасность для всей Европы".

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