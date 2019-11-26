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|Зеленский в Эстонии заявил, что Коломойский - не президент Украины
|26.11.2019 13:49
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщает
Но и там его достали две фамилии - Трамп и Коломойский. Ну и, конечно же, Путин.
Этим заявлением президенты подтвердили "твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений". Главы государств в очередной раз призвали РФ отменить незаконную аннексию Крыма и прекратить агрессию на Донбассе.
Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой и технической помощи, а также осуществление медицинской реабилитации украинских военных, которые получили ранения на Донбассе.
К тому же президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене во время непостоянного членства Эстонии в Совбезе ООН на 2020-2021 годы.
Стоит отметить, что Кальюлайд заявила, что планирует продолжить поддержку программ реформ в Украине. Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.
Зеленский и Кальюлайд подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и подчеркнули важность достижения договоренностей во время переговоров относительно экспорта газа.
Но и там Зеленского достали две фамилии - Трамп и Коломойский. Ну и, конечно же, Путин.
Журналистка с эстонского телевидения задала вопрос президенту на брифинге :
"В интервью Нью-Йорк Таймс Коломойский сказал, что, может, нужно повернуться лицом к России, потому что Запад не имел успеха в Украине, а Россия даст деньги и все будет хорошо. При этом Коломойский поддерживал вас на выборах. И второй вопрос - простили ли вы Трампу его телефонный разговор и то, что он остановил военную помощь. И слова о том, что на выборы США влияла не Россия, а Украина".
Ещё один вопрос был задан от украинской журналистки:
"О чем вы вчера говорили с Путиным, какие вопросы он вам, может, задавал?"