На днях появился финансовый отчет партии Зеленского "Слуга народа" за третий квартал. Напомним, что как раз в это время проходили выборы в Верховную Раду. На них партия президента набрала большинство голосов.

Из отчета видно, кто стал спонсором победы "Слуг", и куда партия действующего президента официально тратила свои деньги.

"Страна" проанализировала весь отчет партии "Слуга народа ".

Документ объемом 1,3 тысячи страниц размещен на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК):

НАПК

Как оказалось, за третий квартал 2019 года правящая в Украине партия получила 330 миллионов гривен различных взносов. Из них 108 миллионов поступили на счета самой партии, а 222 миллиона - на счета избирательных фондов тех кандидатов, которые были выдвинуты от имени "Слуги народа".

Разумков не взял миллионы Курченко

Правда, из полученных 108 миллионов партии пришлось вернуть 13,5 миллионов. Две суммы почти по 3 миллиона каждая вернули двум одесским фирмам - "Барака трейдинг Украина" и "Тамира торг". На момент платежа фирмы принадлежали иностранцам - сирийцу Альхалиль Мохаммаду Фади и турку Тайфуру Седату. Поэтому "слуги" не стали брать от них деньги. Но потом все-таки взяли, о чем мы расскажем дальше.

А еще 3,3 миллиона "СН" вернули фирме "Ветек-Киев". Группа компаний с названием "Ветек" относятся к холдингу беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Сейчас данная фирма зарегистрирована на бизнесменов из Луганской области и фигурирует в ряде уголовных дел:

НАПК

"Слугам" платили неизвестные граждане

Из 108 миллионов гривен, поступивших на счета партии, 18,4 млн заплатили граждане (физические лица) и 89,7 млн - различные фирмы.

Всего 15 граждан внесли деньги на счет "Слуги народа". Зато платили они помногу - примерно полтора миллиона каждый. Минимальная сумма платежа - 280 тысяч, максимальная - 1,6 миллиона. "Страна" приводит рейтинг граждан - спонсоров партии Зеленского:

О самом щедром спонсоре Катерине Цимбаленко, которая подарила Слугам" 1,6 миллиона гривен, ничего не известно даже Google:

А ФИО третьего спонсора ("Андрей Владимирович Ковальчук") настолько распространено, что им может оказаться один из нескольких десятков разных людей.

Так что финансистам президентской партии получилось удачно "зашифровать" источники средств, которые официально вносили никому не известные физические лица.

Из спонсоров-лидеров раскрыть инкогнито можно только у "серебряного призера". Второе место с суммой взноса чуть меньше 1,6 млн занял адвокат Артем Петрощук.

Он был выдвинут от СН в нардепы в округе №102 в Кировоградской области, однако проиграл выборы Олесю Довгому .

Контрабанда, обнал и отмывание

Что касается юридических лиц, то фирм - спонсоров партии Зеленского оказалось только 30 штук. "Страна" составила рейтинг компаний, которые платили деньги "Слуге народа". Из него можно сделать вывод, что стандартная "такса" платежа с одной компании составила порядка 2,9 - 3,3 миллиона гривен:

Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы с названием "Кодексо" - проходит по уголовному делу, связанному с "обналом" и уклонением от уплаты налогов.

Уголовное производство № 32018100000000055 от 23.04.2018 г. проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов", причем в отдельно крупных размерах.

По тому же делу проходят еще два крупных спонсора "Слуги народа" - фирмы "Барака трейдинг" и "Флора импекс". Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров. Они тоже из Одессы.

Все эти фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столиц ы по данному уголовному производству:

Единый государственный список судебных решений

Суть уголовного производства изложена в другом определении суда . Согласно позиции правоохранителей, при пособничестве представителей латвийского банка, а также должностных лиц подконтрольных субъектов хозяйствования - резидентов Украины, была организована преступная схема, направленная на уклонение от уплаты налогов в отдельно крупных размерах.

Схема работала при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы таможенной территории Украины. Операции по экспорту не отображались в налоговой и бухгалтерской отчетности. То есть, по сути, речь идет о контрабанде. В результате в отдельно крупных размерах занижался налог на прибыль:

Единый государственный список судебных решений

По тому же адресу, что и уже упомянутые фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка спонсоров). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".

Эта фирма пока нигде не "засветилась".

Наверное, потому, что была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая этого года. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.

Еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы также в один день 4 июля. Напомним, что накануне, 1 июля, этим же фирмам партия возвращала платежи по 2,95 млн каждой согласно решению главы партии.

Так что группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.

"Десяточка" мелкими траншами

Три киевские фирмы "Веб маркет компани", "Ярославова реклама" и "Интернет трафик" внесли по 3,3 млн каждая. Но почему-то они разбили свои взносы на множество мелких платежей - по 23 - 24 платежа каждій. Сумма одного платежа не превышала 150 тыс. грн.

Приведем из отчета партии "Слуга народа" пример того, как за один день эти фирмы осуществили множество платежей, каждый на сумму чуть меньше 150 тыс. грн.:

НАПК

По странному совпадению, платежи больше именно суммы 150 тыс грн. подпадают под финансовый мониторинг. Это установлено статьей 15 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем":

Кроме того, все три фирмы, которые проводили эти платежи, зарегистрированы в один день - 21 марта 2019 года.

Но, видимо, "для конспирации" фирмы были зарегистрированы по разным адресам в Киеве, и на разных учредителей - жителей отдаленных сельских районов Киевской и Черкасской областей.

Причем все свои платежи фирма "Интернет трафик" провела за один день - 15 июля. А "Веб маркетинг компании" и "Ярославова реклама" платили на протяжении только двух дней - 11 и 12 июля.

Факты регистрации трех ООО в один день и последующих одновременных платежей на счет "Слуги народа" примерно одинаковых сумм могут говорить о скоординированности таких действий.

А проведение множества платежей на суммы до 150 тыс. грн может говорить о том, что организаторы схемы хотели уйти от надзора органов финансового мониторинга.

Напомним, что финансовый мониторинг направлен на борьбу с отмыванием (легализацией) преступных доходов.

Поэтому, если какие-то лица проводят действия, направленные на уклонение от финансового мониторинга, то это может говорить о том, что доходы были получены от преступной деятельности.

В общей сумме, эти три фирмы заплатили партии Зеленского 9,9 миллионов гривен, то есть почти 10 миллионов.

Кому платили "слуги"

Теперь перейдем к расходам правящей партии. В 3-м квартале партия платила, в основном, на телевизионную рекламу со счетов своего избирательного фонда.

"Страна" составила список крупнейших получателей денег от "слуг народа":

Страна.ua

Больше только партийных денег ушло на рекламу на телеканалах - 94 миллиона. Из них наибольшую сумму получил телеканал Коломойского "1+1" - 28,5 млн. Это не удивительно, учитывая близость олигарха к "Слугам".

Однако на втором месте в рейтинге оказалось никому не известное ООО "Зе медиа". Как сообщается в финансовом отчете "Слуг", эта фирма получила 17 миллионов тремя платежами за размещение политической рекламы на носителях наружной рекламы (билбордах):

НАПК

Рекламный любимец у "слуг" появился недавно. Название "Зе медиа" возникло у фирмы в конце апреля, вместе с появлением в ней нового директора и учредителя Владимира Татаренко.

Фирма уже начала получать деньги из госбюджета. В июне "Зе медиа" выиграла тендер на 460 тысяч гривен. Госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины", подчиненное Мининформполитики, заказало размещение внешней рекламы в канадском городе Торонто с 1 по 7 июля этого года:

ProZorro

"Слуги" раскрыли коммерческую тайну Трускавца

А 7,7 миллионов получила от "Слуг народа" фирма "Бальнео-тур" из Дрогобыча Львовской области. Эти деньги партия заплатила за организацию знаменитого семинара в Трускавце, на котором будущих нардепов обучали премудростям политической жизни.

Экспресс-курс обучения членов партии "Слуга народа", избранных в парламент, завершился 4 августа. Партийцев принимал курортный комплекс "Rixos Прикарпатье". Перед будущими нардепами выступал Владимир Зеленский:

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