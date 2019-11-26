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Президенту Зеленскому в Эстонии подарили велик и пол-литра мёда
26.11.2019 14:46

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Эстонии подарили электровелосипед, а также пол-литра меда

Президенту Зеленскому в Эстонии подарили велик и пол-литра мёда

Такой презент сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд.

В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, сегодня в рамках официального визита Зеленский встретился с президентом Эстонии. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, в сферах электронного управления и диджитализации публичного сектора.

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