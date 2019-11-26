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|Ночью сожгли автомобиль семьи и.о. главы Одесской таможни Резника
|26.11.2019 15:05
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В ночь на вторник неизвестный сжег автомобиль, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника, заявляет глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и призывает украинских правоохранителей провести оперативное и прозрачное расследование этого преступления.
В качестве примера борьбы со схемами глава Государственной таможенной службы привел задержание в минувший понедельник в Одессе контейнера с техникой Apple и Sony на $300 тыс. и составили протоколы на 5,7 млн грн касательно 4 автомобилей BMW.