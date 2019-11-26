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|Садить некуда: без амнистии Украине придётся привлечь к уголовной ответственности сотни тысяч людей из "ЛДНР"
|26.11.2019 15:42
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Без применения процедуры амнистии к боевикам и чиновникам так называемых "Л/ДНР" украинским властям при реинтеграции оккупированных территорий придётся привлечь к уголовной ответственности около 40 тыс. человек, сообщил руководитель аналитического направления Украинского хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.
Он также отметил, что помимо нехватки компетенции украинских следователей для решения такой задачи, не хватает также и самых следователей и судей, способных справиться с таким потоком уголовных дел и напомнил о неготовности пенитенциарной системы Украины для исполнения наказания для всех 40 тыс. потенциальных комбатантов.
Также Мартыненко убеждён, что амнистия может стать предохранителем для новых социальных волнений.