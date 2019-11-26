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|Откуда у Украины взялся "Штирлиц" и кто он такой
|26.11.2019 17:15
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Один из сепаратистов "ДНР" из Горловки заявился в Киев и был представлен как агент военной разведки Минобороны. Эдуард Матюха заявляет, что был "народным мэром" Горловки в 2014 году, но уже в то время работал на ГУР МО.
В новом выпуске Ясно.Понятно Олеся Медведева разобралась в том, кто на самом деле такой Матюха и чем он занимался на Донбассе.
Себе он лично приписывает массу заслуг, в том числе бегство Стрелкова из Славянска. Однако сами сепаратисты утверждают, что Горловкой он руководил только несколько дней, и уже давно находился не у дел. Кроме того, о его работе в "ДНР" всплыло много других интересных фактов от очевидцев тех событий. Тогда зачем Украина раскрыла такого важного разведчика, если он так и не был пойман, смотрите подробнее в новом выпуске Ясно.Понятно с Олесей Медведевой.
"Народный мэр" Горловки Эдуард Матюха не был мэром Горловки в 2014 году, а занимался вопросами канализации. Об этом заявил один из тогдашних командиров так называемой "ДНР" Игорь Безлер (Бес) со страницы своей жены Вконтакте.
Если верить Безлеру, то ничем в горисполкоме Матюха толком не руководил, а реально городом управлял Олег Губанов.
По его словам, "Матюха подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр". "Мэром Горловки, после ареста Клепа, был назначен Олег Губанов и он до 2015 года исполнял эти обязанности. Где то в июне месяце Олег попросил разрешения назначить Матюху руководителем КП "Калинина", мотивируя тем, что это хороший специалист по "говну и пару", уборке улиц и прилегающей домовой территории.
Это самая ОГРОМНАЯ должность, что при мне в 2014 году, которую этот горе клоун- шпион занимал. Как писал ранее, его сфера "развединтересов" дальше канализации и уборки улиц не распространялась. ХЗ, может отвечая за дерьмо в трубах этот золотарь и добыл столь важные секреты для ГУР Украины.
Какие конфликты сие чудо могло спровоцировать?
Только один - не откачать вовремя фекалии и не подать воду в дома.
Хотя после первого же конфликта был бы тупо отправлен, в лучшем случае на подвал...", - пишет Безлер.
Он сообщает, что ему отзвонился Олег Губанов и освежил те моменты, которые из-за своей незначительности просто подзабылись.
После публикации сюжета об "украинском Штирлице" ситуацию начали комментировать и в "Донецкой народной республике".
"Депутат Народного совета" Владислав Бердичевский заявил, что "мэром" он был три дня и далее в органах "власти" сепаратистов не работал - соотвественно, ни к каким тайнам он допущен не был.
Телеграм-канал нынешнего "мэра" Горловки Ивана Приходько перепостил сообщение с другими подробностями работы украинского разведчика на Донбассе.