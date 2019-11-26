Вероятность двухсторонней встречи Путина и Зеленского в Париже помимо саммита в "нормандском формате" близка к 100%. Об этом сообщает российский "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники.

О том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться с глазу на глаз, “Ъ” сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции.

Двусторонние встречи украинского и российского президентов практиковались и в период, когда Украиной руководил Петр Порошенко.

Он и Владимир Путин находили возможность побеседовать отдельно от коллег по "нормандскому формату" во время четырехсторонних саммитов. В 2016 году разговор продлился больше 40 минут.

Что интересно - пишут, что Путин может пригласить Зеленского посетить Москву в мае 2020, по случаю 75-летия Победы. Если это так - конечно, что Кремль хочет поднимать ставки в переговорах и удерживать позицию дружественно настроенного соседа.

Как тогда поступит Зеленский?

В случае, если встреча пройдет результативно, наиболее приемлемой реакцией будет благодарность за приглашение.

Без четко озвученного намерения приехать или не приехать.

И с последующим объяснением для СМИ своих планов (где скорее только прозвучит что-то вроде "не вижу возможным").

Москве и Киеву есть что обсудить помимо урегулирования ситуации на востоке Украины. Между РФ и Украиной сейчас не только нет прямого авиасообщения, но также введены взаимные запреты на пролет самолетов над территориями двух государств.

Но одна из самых острых проблем — газовая.

Вопрос транзита через Украину пока не решен, и, судя по недавнему телефонному разговору Владимира Путина и Владимира Зеленского, эта тема уже обсуждается на президентском уровне.

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