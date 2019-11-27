Андрей Федур, адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября сам придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По словам адвоката, о "розыске" им стало известно из СМИ.

Также Федур отметил, что искать Альперина "нет никакой необходимости", а "ценного подарка от президента никому не достанется".

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне бежал, скрывается в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помочь найти "крестного отца" контрабанды, одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.

"Во время специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей скрылся некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - заявил Зеленский.

Также Зеленский в очередной раз дал телефонный номер Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и призвал сообщать всю имеющуюся информацию им.

"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти Альперина. С меня лично – дорогой дар тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ ", - заявил Зеленский.

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