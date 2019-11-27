Сводка Новостей
- Зеленский угрожал меня расстрелять. Татьяна Черновол
- Сага о Зеленском - пламенном ленинце и Свободе Слова
- Дело об "Иловайском котле" передано в СБУ
- "Крестный отец" контрабанды, которого разыскивает Зеленский, нашёлся и сам зайдёт на допрос в САП
- Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100%. Источник
|"Крестный отец" контрабанды, которого разыскивает Зеленский, нашёлся и сам зайдёт на допрос в САП
|27.11.2019 06:54
|
Андрей Федур, адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября сам придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По словам адвоката, о "розыске" им стало известно из СМИ.
Также Федур отметил, что искать Альперина "нет никакой необходимости", а "ценного подарка от президента никому не достанется".
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.
Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.
Президент Владимир Зеленский утверждал, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне бежал, скрывается в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помочь найти "крестного отца" контрабанды, одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.
Также Зеленский в очередной раз дал телефонный номер Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и призвал сообщать всю имеющуюся информацию им.