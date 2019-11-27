 Дело об "Иловайском котле" передано в СБУ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Дело об "Иловайском котле" передано в СБУ
27.11.2019 07:12

Для дальнейшего расследования в СБУ передано "дело Иловайска". Об этом сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко, информирует "УНН".

"Дело передано по подследственности в СБУ", - заявила Сливко.

Ранее сообщалось, что документы уголовного производства по Иловайской трагедии насчитывают более 1150 томов, из них более 550 находятся под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".

Для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве был вызван Петр Порошенко.  

 

15 ноября сообщалось, что пятый президент не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии. 

 

Его повторно вызвали на 19 ноября, но он не пришел и в тот день.

Напомним, на Донбассе в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков. 

29 августа 2014 года при выходе по "зеленому коридору" погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести - 22 военных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->