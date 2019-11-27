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|Дело об "Иловайском котле" передано в СБУ
|27.11.2019 07:12
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Для дальнейшего расследования в СБУ передано "дело Иловайска". Об этом сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко, информирует "
Ранее сообщалось, что документы уголовного производства по Иловайской трагедии насчитывают более 1150 томов, из них более 550 находятся под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".
Напомним, на Донбассе в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков.
29 августа 2014 года при выходе по "зеленому коридору" погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести - 22 военных.