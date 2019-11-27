Михаил Чаплыга

Прочел откровения товарища, позиционирующего себя Министром Правды от Зеленского.

Не буду посвящать ему строки... Коломойский кратко и емко дал ему характеристику. Остановимся на Зеленском, который "танцует" всех этих детей #СтранаИнтернет .

Оказывается нам нужно ввести ЦЕНЗУРУ, а также уголовное наказание за то, что ЦЕНЗОР посчитает не соответствием "правде". Также предлагают приравнять отклонение от линии ДИКТАТОРА Зеленского к измене родине.

Ну прям строки известного Декрета Ленина о прессе! Один в один!

Прям не знаю... Может пора писать на заборе Порошенко вернись? Или водить крестные ходы Епифания вокруг теслы, с которой правитель, страдая эксгибиционизмом, периодически публично беседует? С целью изгнания духа Порошенко из головы Зеленского...

Я давно говорил: НАХИБА Ленину памятники повалили? Он себе там спокойно спал и никого не трогал. Теперь он поселился в головах Зеленых Кнопочек и обрел второе дыхание. Декреты воскрешать начал!

Хочу напомнить Зеленскому, что декриминализация диффамации (пережиток сталинщины) это было УСЛОВИЕМ вступления Украины в Совет Европы!

Того самого Совета Европы, куда вы все так любите мотаться с перформансами на НАШИ деньги в перерывах между потреблением эльзаского вина и сыра в стольном граде Страссбурге. Такой себе осторожный туризм. Но выход из СЕ означает и отречение от ЕСПЧ... А это уже чревато.

Находясь на Кубе нет иных вариантов кроме как смотреть по вечерам Фокс Ньюз и СНН. Остальное на спутнике - испанское или русское.

Так вот СНН по отношению к Трампу... Ну как вам сказать... Вы слышали, что 112й и Интер это мол пропагандистские каналы? Так вот фигня вся это. И 112й и Интер и даже Плюсы - это детская самодеятельность по сравнению с битвой Фокс Ньюз и СНН! Наши - просто образец демократической журналистики по сравнению с этими рупорами лжи и пропаганды.

СНН каждую СЕКУНДУ... СЕКУНДУ эфирного времени посвящает теме "Трамп - кака" и делает это методично, тупо, дорого, ярко и неприкрыто! Это пропаганда, манипуляция и почти грех... но они это не скрывают и гордятся этим. Фокс - естественно делает тоже самое, но наоборот. Там полоскают демов. Точно также.

Я думаю, что наше министерство правды просто вырвало б последние волосы в попе того волосатого дрочера из Рады, если б увидело эту вакханалию на Фоксе и на СНН.

Но в США все ок. Никто не призывает судить, не обвиняет в измене родине, не требует проверок и лишения лицензий!

Слуги! Это и есть демократия! Вы же американские слуги! Ну так не позорьте своих хозяев!

Иногда хочется вырезать советской открывашкой вам на лбу текст ПЕРВОЙ поправки к Конституции США! Там речь идет о том, что нет никакой единой государственной идеологии, церкви... Что НЕ СУЩЕСТВУЕТ неправильного мнения! Все мнения имеют право существовать! Что никто не имеет права лишать меня возможности делиться своим СУБЪЕКТИВНЫМ мнением о Зеленском и его организмах в Раде и КМУ.

АПРИОРИ не существует "правды". Существует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО субъективное мнение. Ибо все мы субъективны и заблуждаемся. Даже учебники со временем заблуждаются...

И никто... НИКТО! не может запретить мне публично презирать зеленый большевизм, делиться своими параноидальными подозрениями, смешными картинками, манипуляциями, субъективным мнением и откровенным уничижением оскотинившихся недорослей из Страны Интернет.

Это и есть СВОБОДА слова и выражения взглядов. И да... я могу открыть свой канал и там просто препарировать Зеленского и его шелупонь и он должен будет ценить это мое право... А я буду почитать его право в разговоре с его теслой поминать меня любыми словами и говорить, что я фейк ньюз.

В тех же штатах существует такая титровка как «консервативный комментатор» или «демократический». И никто этого не скрывает и зритель понимает что идет битва аргументов и артисцизма двух представителей разных лагерей. Это демократия.

Я не против. Пусть меня титруют «профсоюзный комментатор», а вас пусть титруют «либерстарианствующий онолитег» или «эксперт либераст». Я не против – пусть зритель знает! Я, к примеру, всегда сообщаю, что комментирую с позиции левых взглядов и если тема касается той же Тимошенко – всегда публично сообщаю, что лоялен к ней. И ничего… А почему остальные стыдливо сообщают «независимый иГзперд»? Но это не предмет регулирования государства – это предмет морали и уважения говорящей головы.

Интересно… мне одному режет слух оксюморон «Регулирование Свободы»? Вам ухо не режет? Или Свобода или Регулирование.

С таким же успехом бородатым дрочерам и насильникам из фракции Зеленского впору подумать о Законе о Регламенте семейного секса. Ну а чьо?

А знаете. Что задело? Задело то, что этот организм все еще министр… тот дрочер все еще глава комитета, злодей – депутат… и все они вместе принимают нам законы, продают нашу землю и предприятия… А мы готовы жить по законам, которые пишут насильники, дрочеры, малолетние тупые дуры и дураки?

Читая новости из Украины, хочется процитировать СНН за сегодня. Там судья сказал: История и Конституция США говорят, что Президент не Король!

Аплодирую стоя. Видимо пора это сказать. Зеленскому.