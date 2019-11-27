Народный депутат от фракции "ЕС" Татьяна Черновол возмущена, что ГБР пытается снять неприкосновенность с нардепа Софии Федины.

Об этом она сказала в комментарии телеканалу НАШ.

"У меня тоже бурлят эмоции, когда я комментирую происходящее. В частности, то, что ГБР собирается снимать неприкосновенность с депутата Федины. Мне трудно подобрать нормальные слова, только, что в ГБР какие-то дурачки работают. Состава преступления здесь точно нет... Федина народный депутат Украины. Она во всех своих комментариях говорила довольно правильные вещи и угроз там не было. На оценочные суждения она имела права", - заявила Черновол.

Она также напомнила, что сценой расстрела Верховной Рады в сериале "Слуга народа" Зеленский угрожал ей.

"В прошлом созыве я была народным депутатом Украины. Этакое лицо господин Зеленский, когда был актером, угрожал мне расстрелом (речь идет о сцене из сериала - прим. ред.)", - заявила депутат.

И добавила, что не написала заявление в правоохранительные органы на Владимира Зеленского из-за "внутренней гордости".

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина прокомментировала подготовку ей подозрения от ГБР за угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 26 ноября.

"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы – законно, изнасилование – законно, участие в анти майданах – похвально, преследования и пренебрежение военными – законно, зачистка дел Майдана – законно, заказывать проституток в парламенте – похвально, зарплаты в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально, защита государства и собственное мнение – преступление!" - написала она.

Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина и ветеран АТО Маруся Зверобой угрожали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В "Слуге народа" отреагировали на угрозы Федыны Зеленскому и заявили, что в ближайшее время обратятся в правоохранительные органы.

После этого часть "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя наказания за угрозы жизни президента.

Федина же отметила, что в ее скандальном видео не было ни одного непорядочного или аморального слова в сторону президента.

Волонтер Маруся Зверобой в свою очередь заявила, что она не угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому, а лишь предупреждает его. И посоветовала ему "фильтровать базар".

ГПУ возбудила уголовное дело против Федыны и Зверобой.

Позже ГБР направило в ГПУ проект подозрения Федине из-за угроз Зеленскому.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира