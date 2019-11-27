Сводка Новостей
- Зеленский угрожал меня расстрелять. Татьяна Черновол
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- Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100%. Источник
|Зеленский угрожал меня расстрелять. Татьяна Черновол
|27.11.2019 07:50
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Об этом она сказала в комментарии телеканалу НАШ.
Она также напомнила, что сценой расстрела Верховной Рады в сериале "Слуга народа" Зеленский угрожал ей.
И добавила, что не написала заявление в правоохранительные органы на Владимира Зеленского из-за "внутренней гордости".
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина прокомментировала подготовку ей подозрения от ГБР за угроз президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 26 ноября.
Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина и ветеран АТО Маруся Зверобой угрожали президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В "Слуге народа" отреагировали на угрозы Федыны Зеленскому и заявили, что в ближайшее время обратятся в правоохранительные органы.
После этого часть "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя наказания за угрозы жизни президента.
Федина же отметила, что в ее скандальном видео не было ни одного непорядочного или аморального слова в сторону президента.
Волонтер Маруся Зверобой в свою очередь заявила, что она не угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому, а лишь предупреждает его. И посоветовала ему "фильтровать базар".
ГПУ возбудила уголовное дело против Федыны и Зверобой.
Позже ГБР направило в ГПУ проект подозрения Федине из-за угроз Зеленскому.
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