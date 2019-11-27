Вечером во вторник, 26 ноября, во время визита в Эстонию президент Украины Владимир Зеленский в Национальной опере "Эстония" побывал на торжественном ужине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Рене Максимовским. Фото с ужина публикует издание Postimees .

Фото: postimees.ee

Фото: delfi.ee

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