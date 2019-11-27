Сводка Новостей
- Запад выстраивает свою вертикаль, чтоб контролировать власть в Украине. Онищенко
- Появились фото, как Зеленский пил вино в Таллине и целовался с президентом Эстонии
- Зеленский угрожал меня расстрелять. Татьяна Черновол
- Сага о Зеленском - пламенном ленинце и Свободе Слова
- Дело об "Иловайском котле" передано в СБУ
|Появились фото, как Зеленский пил вино в Таллине и целовался с президентом Эстонии
|27.11.2019 08:28
|
Вечером во вторник, 26 ноября, во время визита в Эстонию президент Украины Владимир Зеленский в Национальной опере "Эстония" побывал на торжественном ужине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Рене Максимовским. Фото с ужина публикует издание
Фото: postimees.ee
Фото: delfi.ee