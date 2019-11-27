 Появились фото, как Зеленский пил вино в Таллине и целовался с президентом Эстонии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Появились фото, как Зеленский пил вино в Таллине и целовался с президентом Эстонии
27.11.2019 08:28

Вечером во вторник, 26 ноября, во время визита в Эстонию президент Украины Владимир Зеленский в Национальной опере "Эстония" побывал на торжественном ужине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Рене Максимовским. Фото с ужина публикует издание Postimees.

Появились фото, как Зеленский пил вино в Таллине и целовался с президентом Эстонии

Фото: postimees.ee 

Фото: delfi.ee

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