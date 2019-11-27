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|Запад выстраивает свою вертикаль, чтоб контролировать власть в Украине. Онищенко
|27.11.2019 08:47
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Народный депутат Украины VII и VIII созывов Александр Онищенко заявил, что Запад хочет выстроить свою вертикаль власти, чтобы влиять на политику в Украине. Об этом он сказал в эфире "Шоу Шелеста" на телеканале NEWSONE.
По его словам, внешнее управление Запада значительно ощущается.
Он отмети влияние из-за рубежа особо ощущалось при правлении Порошенко, потому что все команды появлялись из американского посольства.