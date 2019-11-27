Народный депутат Украины VII и VIII созывов Александр Онищенко заявил, что Запад хочет выстроить свою вертикаль власти, чтобы влиять на политику в Украине. Об этом он сказал в эфире "Шоу Шелеста" на телеканале NEWSONE.

По его словам, внешнее управление Запада значительно ощущается.

"Прежде только мы видим что те люди, которые изначально, когда Петр Порошенко стал президентом, пришли в правительство.

Они начали проявляться точно также в сегодняшнем правительстве.

Все иностранцы, которые были раньше, почему-то часть из них оказались в сегодняшнем правительстве.

Это говорит о том, что люди Сороса, и он сам имеет огромное влияние на управление украинской политикой", - подчеркнул Онищенко.