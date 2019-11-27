Восемь месяцев правления новой власти – очень большой срок

Все помним предвыборные обещания Владимира Зеленского. Он тогда не понимал, как можно так долго не кончать войну. Однако за восемь месяцев правления новой власти ничего не изменилось.

Такое мнение в эфире проекта "Каждый из нас президент" на телеканале ZIK озвучил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он отметил: за восемь месяцев новой власти ничего не изменилось, мол, все "происходит точно также, как было при Порошенко".

"Я понимаю, что они (Петр Порошенко и Владимир Зеленский, – ред. отличаются – и ростом, и весом, и возрастом, и образованием и политическим опытом. Да я же не о внешней схожести – действия, риторика и окружающие события не изменились", – считает Кузьмин.

Он подчеркнул: восемь месяцев правления новой власти – очень большой срок.

"Тем более, вы же помните, обещания кандидата в президенты Зеленского. Он не понимал тогда, как можно так долго не кончать войну. Говорил, что просто не надо стрелять. Мы помним, как и его обещания остановить эту войну. у и что? За 8 месяцев можно остановить войну?", – подчеркнул Кузьмин.

По его мнению, за такое время действительно есть все возможности исправить то, что делалось годами.

"Почему нет. (Остановить войну, – ред.) за 8 месяцев вполне возможно", – убежден Ренат Кузьмин.

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