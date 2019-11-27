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|За восемь месяцев Зеленский полностью мог остановить войну. Кузьмин
|27.11.2019 09:25
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Восемь месяцев правления новой власти – очень большой срок
Все помним предвыборные обещания Владимира Зеленского. Он тогда не понимал, как можно так долго не кончать войну. Однако за восемь месяцев правления новой власти ничего не изменилось.
Такое мнение в эфире проекта "Каждый из нас президент" на телеканале
Он отметил: за восемь месяцев новой власти ничего не изменилось, мол, все "происходит точно также, как было при Порошенко".
Он подчеркнул: восемь месяцев правления новой власти – очень большой срок.
По его мнению, за такое время действительно есть все возможности исправить то, что делалось годами.