Интересные факты и цитаты

 Борису Патону сегодня исполняется 101 год: "Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Борису Патону сегодня исполняется 101 год: "Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы"
27.11.2019 10:41

Сегодня, 27 ноября, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона.

Борису Патону сегодня исполняется 101 год: "Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы"

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона. С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.

Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

 

 

9 мая в марафоне "Наша Победа" на телеканале "Интер"  академик Борис Патон рассказал о своем отношении к Великой Отечественной войне.

Отец Бориса Патона Евгений в эвакуации усовершенствовал танк Т34, его изобретения позволили в несколько раз увеличить количество изготовленных танков и сделать более прочным сварной шов. Сам Борис во время войны работал с отцом на производстве Т34. А 22 июня 1941, когда началась Великая Отечественная война, он шел на защиту диплома. 

"По бульвару Шевченко, как теперь он называется, с Тимофеевской улицы, где жили, спустились вниз, а в это время уже немцы бомбили авиазавод - был на Шулявке. Слава богу, в нас не попало. Получил диплом. Все было нормально.

 

Я должен был попасть в Питер, где хотел работать и имел направление уже туда на работу. Но поскольку Питер подвергался бомбежке непрерывной, то закрыт был прием всякий. И меня перевели вместо Питера на завод в город Горький.

 

Я проработал примерно полгода и меня мой отец, Евгений Оскарович, перевел в Нижний Тагил на Урал.

 

Работал уже в Институте электросварки, который эвакуировался в Нижний Тагил и там получил крещение по производству корпусов танков Т34.

 

Рекорд был 35 танков Т34 за одни сутки", - рассказал академик. 

В интервью Борис Патон отметил, что "полностью отрицательно" относится к тому, что сейчас "переписывают историю, переименовывают улицы". 

"Великая Отечественная, и я должен сохранять это название и эту, по сути говоря, завоеванную победу.

 

Я не могу согласиться с тем, что ее называют уже как угодно…

 

Это действительно Великая Отечественная война со всеми трудностями, которые были, со всеми ошибками и недостатками, но это отрицать не нужно и не правильно. Поэтому я только стою на этой позиции и буду стоять пока ноги держат", - рассказал Борис Патон. 

Будущий глава НАНУ родился в семье академика Евгения Патона и домохозяйки Натальи Будде. У него был старший брат Владимир.

Его отец - знаменитый мостостроитель, разработчик крупнейшего в мире цельносварного моста через Днепр длиной 1543 м, известного сейчас как мост Патона.

Евгений Патон в центре 

 

В 1941 году Борис Патон окончил Киевский политехнический институт по специальности "инженер-электрик". Его кандидатская диссертация носила название "Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом" (1945); докторская диссертация "Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование" (1952). Основные научные работы Патона посвящены автоматической и полуавтоматической сварке.

 

С 1962 года Борис Патон постоянно является президентом Национальной академии наук Украины (ранее Академии наук Украинской ССР). Каждый раз он переизбирался в этой должности на безальтернативной основе. В последний раз был переизбран в 2015 году.

Он изучает системы управления с разнообразными кибернетическими приборами, работает над созданием сварочных роботов. Большое внимание Патон уделяет изучению металлургии сваривания, усовершенствованию существующих и созданию новых металлических материалов.

Борис Патон был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года. В августе 2011 года было обнародовано "письмо десяти" — письмо украинской интеллигенции в поддержку тогдашнего президента Виктора Януковича. Одним из десяти подписантов был Борис Патон.

Интересные факты и цитаты

Однажды в средней школе Борис Патон получил целых 9 двоек за семестр – правда, текущих, а не четвертных. А во время учебы в КПИ он не стал обладателем красного диплома, потому что получил "неуд" по марксизму-ленинизму.

Защита диплома Патона была назначена на 22 июня 1941 года.

 

По дороге в институт он вместе с однокурсниками попал под бомбежку.

 

Дипломную работу он защитил на "отлично".

Академик рассказывал в интервью, что, проезжая через мост имени его отца, всегда останавливается хотя ненадолго и мысленно здоровается с родителем.

"Евгений Оскарович казался всем суровым, недоступным, а был он добрым человеком и заботился о людях, заботился о своей семье", - рассказывал он.

На 10-летие президентства в Академии наук Политбюро выделило Борису Патону дачу. А потом забрало назад, потому что она приглянулась кому-то из власть имущих. Академик рассказывал об этом в интервью КП:

"По тем временам дача очень хорошая. Двадцать лет я жил на ней.

 

А потом меня попросили ее освободить, потому что ее пожелал иметь кто-то из нового начальства.

 

Мне дали другую дачу, похуже".

В свое время Борис Патон отказался от предложения возглавить АН СССР, так как не хотел уходить из института электросварки.

"Это детище моего отца. И я туда старался вкладывать свои силы, что-то развивать, поддерживать.

 

У меня было еще много работы в украинской Академии, следовательно и не пошел в союзную.

 

Это было бы безответственно", - рассказывал ученый.

 

По его словам, он бы не раздумывая отказался, если бы получил это предложение снова, и ни разу в жизни не жалел о своем отказе.

Одно из главных достижений Института электросварки - так называемый шов Патона -  это уникальная технология сварки живых тканей, при которой кровопотери в несколько раз меньше, чем при обыкновенной операции, и сокращает время ее проведения.

Оно появилось после того, как в 1995 году Борис Патон, катаясь на водной монолыже по Днепру, сломал шейку бедра.

Позже он спросил у хирургов, чем ему резали кость, и ему ответили, что механической пилой.

Вернувшись на работу в институт, Патон созвал совещание и предложил:

 

"Давайте попробуем резать кость лазером".

 

А далее пошли опыты со сваркой живых тканей.

Борис Патон критиковал нынешнюю систему высшего образования.

"Не нужно думать, что только бакалавры и доктора философии приведут нас к успеху в науке.

 

Болонская система привела к полному упразднению среднего звена. А это – печально", - говорил он. 

Борис Патон является обладателем прижизненного бронзового бюста, но он был против его установки.

 

"Хожу на работу мимо памятника, не обращаю внимания, наверное, уже привык.

 

А поначалу неприятно было. Да и не похож", - признавался ученый.

Почти до 80 лет Борис Патон регулярно играл в теннис и катался на водных лыжах. Однако главным секретом своего долголетия он считает не только спорт.

"Нужно получать удовлетворение от своего труда и от своей жизни и оставаться оптимистом, несмотря ни на что.

 

Как бы ни складывалась жизнь, я стараюсь этого принципа придерживаться", - рассказывал он.

Практически всю жизнь Патон посвятил науке. Он рассказывал "Зеркалу недели":

 

"Почти вся моя жизнь — работа. Видимо, это неправильно, но так уж сложилось… Люди говорят — профдеформация. Были, конечно, дни отдыха. Но этих дней я не насчитаю более десяти. Ну, двадцати".

 

"Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы. Они не привыкли бороться за себя, за свое благосостояние. Им трудно быть кузнецом своего счастья.

 

А я считаю, если не работать день и ночь, а все жалеть себя и жалеть, искать виновных, плакаться, — дела не будет", - считает ученый. 

О науке в Украине

По словам Бориса Патона, украинские ученые активно разрабатывают новые направления.

 

"Имеем даже собственные предложения касательно строительства постоянной станции на Луне и готовы предоставить их нашим потенциальным партнерам", - рассказывал он изданию "Сегодня".

Однако отношение государства к науке, по его мнению, оставляет желать лучшего.

 

"Наша страна не понимает, что наука ей нужна. Надеюсь, что не понимает только временно", - сетовал Борис Патон в интервью "Зеркалу недели".

Академик рассказывал о том, почему в Украине нет своей "Кремниевой долины":

"Академия предлагает, ее предложения принимаются к рассмотрению, однако, в конце концов, из благих намерений ничего не получается.

 

Почему?

 

А потому, что на уровне деклараций у нас все со всеми согласны, все выступают за все хорошее и против только плохого. А с конкретными делами — уже проблема".

Ученый считает, что для того, чтобы Украина развивала технологии, необходимо, чтобы власть тоже сыграла свою роль.

 

"Задача государства — создать такое законодательное поле, в котором бы предприниматель, который хочет с учеными взаимовыгодно сотрудничать, не опасался за свой капитал и свою собственность и смело вкладывал средства", - говорил Патон.

 

"Правда в том, что мы уже устали подавать предложения органам власти. А положительного эффекта пока нет", - сетовал ученый.

 

"Наука — это тоже атрибут государства. Цивилизованного государства.

 

Это же вопрос национальной безопасности", - считает Борис Патон.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->