Интересные факты и цитаты

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|Борису Патону сегодня исполняется 101 год: "Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы"
|27.11.2019 10:41
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Сегодня, 27 ноября, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона.
Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона. С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.
Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.
9 мая в марафоне "Наша Победа" на телеканале "Интер" академик Борис Патон рассказал о своем отношении к Великой Отечественной войне.
Отец Бориса Патона Евгений в эвакуации усовершенствовал танк Т34, его изобретения позволили в несколько раз увеличить количество изготовленных танков и сделать более прочным сварной шов. Сам Борис во время войны работал с отцом на производстве Т34. А 22 июня 1941, когда началась Великая Отечественная война, он шел на защиту диплома.
В интервью Борис Патон отметил, что "полностью отрицательно" относится к тому, что сейчас "переписывают историю, переименовывают улицы".
Будущий глава НАНУ родился в семье академика Евгения Патона и домохозяйки Натальи Будде. У него был старший брат Владимир.
Его отец - знаменитый мостостроитель, разработчик крупнейшего в мире цельносварного моста через Днепр длиной 1543 м, известного сейчас как мост Патона.
Евгений Патон в центре
Он изучает системы управления с разнообразными кибернетическими приборами, работает над созданием сварочных роботов. Большое внимание Патон уделяет изучению металлургии сваривания, усовершенствованию существующих и созданию новых металлических материалов.
Борис Патон был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года. В августе 2011 года было обнародовано "письмо десяти" — письмо украинской интеллигенции в поддержку тогдашнего президента Виктора Януковича. Одним из десяти подписантов был Борис Патон.
Интересные факты и цитаты
Однажды в средней школе Борис Патон получил целых 9 двоек за семестр – правда, текущих, а не четвертных. А во время учебы в КПИ он не стал обладателем красного диплома, потому что получил "неуд" по марксизму-ленинизму.
Защита диплома Патона была назначена на 22 июня 1941 года.
Академик рассказывал в интервью, что, проезжая через мост имени его отца, всегда останавливается хотя ненадолго и мысленно здоровается с родителем.
На 10-летие президентства в Академии наук Политбюро выделило Борису Патону дачу. А потом забрало назад, потому что она приглянулась кому-то из власть имущих. Академик рассказывал об этом в интервью
В свое время Борис Патон отказался от предложения возглавить АН СССР, так как не хотел уходить из института электросварки.
Одно из главных достижений Института электросварки - так называемый шов Патона - это уникальная технология сварки живых тканей, при которой кровопотери в несколько раз меньше, чем при обыкновенной операции, и сокращает время ее проведения.
Оно появилось после того, как в 1995 году Борис Патон, катаясь на водной монолыже по Днепру, сломал шейку бедра.
Позже он спросил у хирургов, чем ему резали кость, и ему ответили, что механической пилой.
Вернувшись на работу в институт, Патон созвал совещание и предложил:
Борис Патон критиковал нынешнюю систему высшего образования.
Борис Патон является обладателем прижизненного бронзового бюста, но он был против его установки.
Почти до 80 лет Борис Патон регулярно играл в теннис и катался на водных лыжах. Однако главным секретом своего долголетия он считает не только спорт.
Практически всю жизнь Патон посвятил науке. Он рассказывал
О науке в Украине
По словам Бориса Патона, украинские ученые активно разрабатывают новые направления.
Однако отношение государства к науке, по его мнению, оставляет желать лучшего.
Академик рассказывал о том, почему в Украине нет своей "Кремниевой долины":
Ученый считает, что для того, чтобы Украина развивала технологии, необходимо, чтобы власть тоже сыграла свою роль.