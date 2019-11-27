Интересные факты и цитаты

Сегодня, 27 ноября, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона. Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона. С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины. Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук. 9 мая в марафоне "Наша Победа" на телеканале "Интер" академик Борис Патон рассказал о своем отношении к Великой Отечественной войне. Отец Бориса Патона Евгений в эвакуации усовершенствовал танк Т34, его изобретения позволили в несколько раз увеличить количество изготовленных танков и сделать более прочным сварной шов. Сам Борис во время войны работал с отцом на производстве Т34. А 22 июня 1941, когда началась Великая Отечественная война, он шел на защиту диплома. "По бульвару Шевченко, как теперь он называется, с Тимофеевской улицы, где жили, спустились вниз, а в это время уже немцы бомбили авиазавод - был на Шулявке. Слава богу, в нас не попало. Получил диплом. Все было нормально. Я должен был попасть в Питер, где хотел работать и имел направление уже туда на работу. Но поскольку Питер подвергался бомбежке непрерывной, то закрыт был прием всякий. И меня перевели вместо Питера на завод в город Горький. Я проработал примерно полгода и меня мой отец, Евгений Оскарович, перевел в Нижний Тагил на Урал. Работал уже в Институте электросварки, который эвакуировался в Нижний Тагил и там получил крещение по производству корпусов танков Т34. Рекорд был 35 танков Т34 за одни сутки", - рассказал академик. В интервью Борис Патон отметил, что "полностью отрицательно" относится к тому, что сейчас "переписывают историю, переименовывают улицы". "Великая Отечественная, и я должен сохранять это название и эту, по сути говоря, завоеванную победу. Я не могу согласиться с тем, что ее называют уже как угодно… Это действительно Великая Отечественная война со всеми трудностями, которые были, со всеми ошибками и недостатками, но это отрицать не нужно и не правильно. Поэтому я только стою на этой позиции и буду стоять пока ноги держат", - рассказал Борис Патон. Будущий глава НАНУ родился в семье академика Евгения Патона и домохозяйки Натальи Будде. У него был старший брат Владимир. Его отец - знаменитый мостостроитель, разработчик крупнейшего в мире цельносварного моста через Днепр длиной 1543 м, известного сейчас как мост Патона. Евгений Патон в центре В 1941 году Борис Патон окончил Киевский политехнический институт по специальности "инженер-электрик". Его кандидатская диссертация носила название "Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом" (1945); докторская диссертация "Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование" (1952). Основные научные работы Патона посвящены автоматической и полуавтоматической сварке. С 1962 года Борис Патон постоянно является президентом Национальной академии наук Украины (ранее Академии наук Украинской ССР). Каждый раз он переизбирался в этой должности на безальтернативной основе. В последний раз был переизбран в 2015 году. Он изучает системы управления с разнообразными кибернетическими приборами, работает над созданием сварочных роботов. Большое внимание Патон уделяет изучению металлургии сваривания, усовершенствованию существующих и созданию новых металлических материалов. Борис Патон был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года. В августе 2011 года было обнародовано "письмо десяти" — письмо украинской интеллигенции в поддержку тогдашнего президента Виктора Януковича. Одним из десяти подписантов был Борис Патон. Интересные факты и цитаты Однажды в средней школе Борис Патон получил целых 9 двоек за семестр – правда, текущих, а не четвертных. А во время учебы в КПИ он не стал обладателем красного диплома, потому что получил "неуд" по марксизму-ленинизму. Защита диплома Патона была назначена на 22 июня 1941 года. По дороге в институт он вместе с однокурсниками попал под бомбежку. Дипломную работу он защитил на "отлично". Академик рассказывал в интервью, что, проезжая через мост имени его отца, всегда останавливается хотя ненадолго и мысленно здоровается с родителем. "Евгений Оскарович казался всем суровым, недоступным, а был он добрым человеком и заботился о людях, заботился о своей семье", - рассказывал он. На 10-летие президентства в Академии наук Политбюро выделило Борису Патону дачу. А потом забрало назад, потому что она приглянулась кому-то из власть имущих. Академик рассказывал об этом в интервью КП : "По тем временам дача очень хорошая. Двадцать лет я жил на ней. А потом меня попросили ее освободить, потому что ее пожелал иметь кто-то из нового начальства. Мне дали другую дачу, похуже". В свое время Борис Патон отказался от предложения возглавить АН СССР, так как не хотел уходить из института электросварки. "Это детище моего отца. И я туда старался вкладывать свои силы, что-то развивать, поддерживать. У меня было еще много работы в украинской Академии, следовательно и не пошел в союзную. Это было бы безответственно", - рассказывал ученый. По его словам, он бы не раздумывая отказался, если бы получил это предложение снова, и ни разу в жизни не жалел о своем отказе. Одно из главных достижений Института электросварки - так называемый шов Патона - это уникальная технология сварки живых тканей, при которой кровопотери в несколько раз меньше, чем при обыкновенной операции, и сокращает время ее проведения. Оно появилось после того, как в 1995 году Борис Патон, катаясь на водной монолыже по Днепру, сломал шейку бедра. Позже он спросил у хирургов, чем ему резали кость, и ему ответили, что механической пилой. Вернувшись на работу в институт, Патон созвал совещание и предложил: "Давайте попробуем резать кость лазером". А далее пошли опыты со сваркой живых тканей. Борис Патон критиковал нынешнюю систему высшего образования. "Не нужно думать, что только бакалавры и доктора философии приведут нас к успеху в науке. Болонская система привела к полному упразднению среднего звена. А это – печально", - говорил он. Борис Патон является обладателем прижизненного бронзового бюста, но он был против его установки. "Хожу на работу мимо памятника, не обращаю внимания, наверное, уже привык. А поначалу неприятно было. Да и не похож", - признавался ученый. Почти до 80 лет Борис Патон регулярно играл в теннис и катался на водных лыжах. Однако главным секретом своего долголетия он считает не только спорт. "Нужно получать удовлетворение от своего труда и от своей жизни и оставаться оптимистом, несмотря ни на что. Как бы ни складывалась жизнь, я стараюсь этого принципа придерживаться", - рассказывал он. Практически всю жизнь Патон посвятил науке. Он рассказывал "Зеркалу недели" : "Почти вся моя жизнь — работа. Видимо, это неправильно, но так уж сложилось… Люди говорят — профдеформация. Были, конечно, дни отдыха. Но этих дней я не насчитаю более десяти. Ну, двадцати". "Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы. Они не привыкли бороться за себя, за свое благосостояние. Им трудно быть кузнецом своего счастья. А я считаю, если не работать день и ночь, а все жалеть себя и жалеть, искать виновных, плакаться, — дела не будет", - считает ученый. О науке в Украине По словам Бориса Патона, украинские ученые активно разрабатывают новые направления. "Имеем даже собственные предложения касательно строительства постоянной станции на Луне и готовы предоставить их нашим потенциальным партнерам", - рассказывал он изданию "Сегодня" . Однако отношение государства к науке, по его мнению, оставляет желать лучшего. "Наша страна не понимает, что наука ей нужна. Надеюсь, что не понимает только временно", - сетовал Борис Патон в интервью "Зеркалу недели" . Академик рассказывал о том, почему в Украине нет своей "Кремниевой долины": "Академия предлагает, ее предложения принимаются к рассмотрению, однако, в конце концов, из благих намерений ничего не получается. Почему? А потому, что на уровне деклараций у нас все со всеми согласны, все выступают за все хорошее и против только плохого. А с конкретными делами — уже проблема". Ученый считает, что для того, чтобы Украина развивала технологии, необходимо, чтобы власть тоже сыграла свою роль. "Задача государства — создать такое законодательное поле, в котором бы предприниматель, который хочет с учеными взаимовыгодно сотрудничать, не опасался за свой капитал и свою собственность и смело вкладывал средства", - говорил Патон. "Правда в том, что мы уже устали подавать предложения органам власти. А положительного эффекта пока нет", - сетовал ученый. "Наука — это тоже атрибут государства. Цивилизованного государства. Это же вопрос национальной безопасности", - считает Борис Патон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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