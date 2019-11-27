Сводка Новостей
- Новая власть рассматривает медиа как зону угрозы: Какие сюрпризы приготовили журналистам в Зе-команде
- ГБР в рамках дела о бронежилетах сообщило о подозрении основателю компании-поставщика
- Наверное даже Маркс с Лениным не мечтали иметь таких продвинутых пролетариев, какие есть у Коломойского
- Борису Патону сегодня исполняется 101 год: "Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы"
- ЕСПЧ рассмотрит дело о преследовании известного украинского журналиста Владимира Скачко
|ГБР в рамках дела о бронежилетах сообщило о подозрении основателю компании-поставщика
|27.11.2019 11:17
|
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении основателю компании, поставившей некачественные бронежилеты для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.
Как сообщает пресс-служба ГБР, предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно – завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в отдельно больших размерах.
По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.