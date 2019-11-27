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|Владельца сгоревшего с людьми в Одессе "Токио Стар" выпустили из СИЗО, Зеленский обещал "лично проследить"
|27.11.2019 13:06
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Судьи Одесского апелляционного суда изменили меру пресечения владельцу сгоревшей гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает
По решению судьи Вадим Черный должен носить электронный браслет.
Напомним, после пожара в гостинице "Токио Стар" Черному сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.
20 августа его отправили в СИЗО. В октябре суд продлил Черному содержание под стражей до 13 декабря и назначил залог в размере 53 млн гривен.
Напомним, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девятерых госпитализировали. Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.
Владимир Зеленский сразу после пожара в Facebook прокомментировал смертельный пожар в одесской гостинице.
Глава государства заявил, что ответственность будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре: "Ответит Вадим Черный, хозяин так называемой гостиницы".
Зеленский также отметил, что лично проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и "требованиям справедливости", поскольку нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.