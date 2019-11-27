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Зеленский допустил двухстороннюю встречу с Путиным
27.11.2019 14:59

Президент Зеленский допустил двухстороннюю встречу с президентом Путиным в рамках "нормандского саммита". Об этом он заявил на брифинге в Вильнюсе, после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский допустил двухстороннюю встречу с Путиным

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну...

 

Я думаю, что там будет много двусторонних форматов.

 

Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным.

 

Мы готовы к любым форматам в формате "нормандской четверки" говорить об этом". - Заявил Зеленский.

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