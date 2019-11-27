Михаил Подоляк Юлия Владимировна Тимошенко, непременно, один из самых противоречивых персонажей нашей большой политики. Хотя, а что это вообще такое «большая украинская политика», в которой уютно себя чувствуют только вороватые карлики?) Тем не менее, ЮВ в ней присутствует всегда, постоянно в военный форме и строго на первых ролях. И как ни парадоксально, она - один из самых важных наших полит-персонажей. Как бы гарантируя нам некую стабильность. Пока есть ЮВ - есть привычная политика. Но при этом она всегда в итоге оказывается строго на вторых ролях, на полшага позади от ключевой цели, без малейшей возможности получить всю полноту власти...

... Юлия Владимировна идеально держит удар. Лучше многих прочих. У нас вообще очень распространён между политиков «синдром ватных коленок и мокрых памперсов». При вполне себе реальных рисках и опасностях она не бежит в Лондон и не прячется в венском отеле). Она способна подниматься, часто падая на самое электоральное дно. Она практически не обращает внимания на постоянные - и часто однотипные - компроматные атаки. При этом у неё имеется стабильная ядро поддержки (которое, к ее вящему разочарованию почти не растёт за пределы 10-12%). И тут мы сталкиваемся с ещё одним «парадоксом Тимошенко». Она всегда считается обязательной и ключевой альтернативой действующему на тот момент топ-жлобу: Ющенко, Януковичу, Порошенко, не важно. Но только до той поры, пока не появляется нечто новое и тогда ЮВ опять оказывается выброшена за скобки). Но каково это много раз подряд оставаться второй?..

... Тимошенко никогда не уходит от схватки. Она блестяще понимает, как, когда и кого атаковать. Она не останавливается на полдороге. И всегда готова конфликтовать предметно, но не... персонально. Оставляя лазейки для «поговорить» завтра. Как с Аваковым). Но самое главное ее достоинство - это умение вызывать бурю эмоций. Разных. Ненависть-обожание. И эмоции эти не искусственно созданная технологами реальность, а искреннее отношение. Это, разумеется, не всегда хорошо. Особенно сейчас, когда мир уже давно ушёл в виртуальную реальность и покупает только искусственный смех)...

... При всём при этом ЮВ отличает наличие трёх базовых ошибок. Неизменных во все времена. Во-первых, её как бы несовременность. Она регулярно немного опаздывает от тех технологий, которые позволяют любым «калифам» обходить ее на поворотах и получать власть... Во-вторых, она всегда предлагает обществу некий микст случайных идей в качестве идеологии. Что-то там правое, что-то левое, но вместе слишком неестественное... В-третьих, наличие, мягко говоря, странного окружения. Несомненно там есть отличные ребята, которые тянут партию, фракцию, медийку и штабы. Тем не менее, в команде присутствуют люди, которые с лёгкостью готовы предать в ключевой момент. Сыграть в себя, а не в неё. И это постоянно отбрасывает ЮВ в начало игры...

В любом случае, Тимошенко - явление. Важное и обязательное. И точно пока никуда не уходящее. А потому, с ДР, госпожа альтернатива)... Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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