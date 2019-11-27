В ночь на 27 ноября в Киев со Львова выехали несколько автобусов с молодыми людьми, чтобы поддержать мэра Андрея Садового на заседании Высшего антикоррупционного суда , где ему будут избирать меру пресечения. Об этом сообщает "Вголос" .

Так, в сети появилось видео разговора с молодыми людьми, которые ждали отправки автобуса. За такое мероприятие им обещали заплатить по 1000 грн.

Сегодня антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Ему недавно сообщили о подозрении в махинациях с землей.

Следствие считает, что сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли государству убыток на 93,5 миллиона. По этому делу в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

В САП сообщили, что участки вообще не принадлежали Львовской территориальной общине, а действительно использовались в качестве огородов и находились в собственности сельсовета.

По инсайдерским данным, прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.

Сам Садовой назвал дело абсурдным, а конфликт исчерпанным. Также он заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. И добавил, что будет просить деньги у людей или что-нибудь продаст.

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