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|НАБУ начало расследования по хищениям окружением Порошенко средств оборонных компаний в офшоры
|27.11.2019 16:31
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Юрист Андрей Портнов сообщил, что НАБУ начало расследования по заявлениям о хищениях окружением Петра Порошенко средств оборонных компаний в офшоры.
Отметим, пятого президента подозревают в пересечении границы с поддельными документами
Печерский районный суд Киева дал следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о зарплате, табеле рабочего времени, отпусках, международных визитах, а также к декларациям об имуществе и доходах пятого президента Петра Порошенко за время его президентства. Об этом говорится
Суд удовлетворил ходатайство следователей по делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах в январе 2018. В ГБР считают, что пятый президент якобы мог незаконно пересечь границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.