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|Зверобой вызвала Зеленского на Майдан: президент на них "хрен ложил"
|27.11.2019 16:50
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Волонтер Маруся Зверобой призвала президента Украины Владимира Зеленского "выйти на Майдан и посмотреть людям в глаза". Она объяснила свои слова тем, что "Зеленский их не слышит".
Об этом она рассказала в прямом эфире на телеканале НАШ.
Она считает, что это дело политически заказное.
По предложению НАШей ведущей лично пойти на пресс-конференцию к Зеленскому и выразить свою позицию, а не записывать видео, Зверобой ответила, что она голосовала не за него, а за "людей, которые должны с ним общаться". Депутаты, которых она выбирала общаются с Зеленским ежедневно, но президент на них "хрен ложил".