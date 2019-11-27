Волонтер Маруся Зверобой призвала президента Украины Владимира Зеленского "выйти на Майдан и посмотреть людям в глаза". Она объяснила свои слова тем, что "Зеленский их не слышит".

Об этом она рассказала в прямом эфире на телеканале НАШ.

"Правового поля пока не существует. Особенно в расчете того, что господин президент заявил, что люди стопроцентного его (и в прокуратура и в ГБР). Это вообще коррупция", - прокомментировала Зверобой уголовное дело, которое открыли на нее и нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федыной.

Она считает, что это дело политически заказное.

По предложению НАШей ведущей лично пойти на пресс-конференцию к Зеленскому и выразить свою позицию, а не записывать видео, Зверобой ответила, что она голосовала не за него, а за "людей, которые должны с ним общаться". Депутаты, которых она выбирала общаются с Зеленским ежедневно, но президент на них "хрен ложил".

"Чего же он не выйдет на один Майдан с людьми поговорить? Боится, что его застрелят? У нас нет оружия с собой. Он может выйти и поговорить ... Пусть один раз выйдет и имеет смелость один раз людям в глаза посмотреть", - сказала волонтер.

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