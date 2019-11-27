Сводка Новостей
- Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута" по "делу Майдана"
- Зверобой вызвала Зеленского на Майдан: президент на них "хрен ложил"
- НАБУ начало расследования по хищениям окружением Порошенко средств оборонных компаний в офшоры
- В Киев в поддержку Садового выехали несколько автобусов с людьми, которым платят по 1000 грн
- Песня про Юлю: госпожа «Альтернатива»
|Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута" по "делу Майдана"
|27.11.2019 21:31
|
Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, обвиняемого в преступлениях против активистов Майдана. Об этом говорится в заявлении"Адвокатской совещательной группы".
Отметим, что беркутовец находился под арестом с 2015 года.
Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.
Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева.