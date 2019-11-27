Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, обвиняемого в преступлениях против активистов Майдана. Об этом говорится в заявлении"Адвокатской совещательной группы". Отметим, что беркутовец находился под арестом с 2015 года. "Сегодня, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении. Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением. Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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