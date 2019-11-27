 Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута" по "делу Майдана" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута" по "делу Майдана"
27.11.2019 21:31

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, обвиняемого в преступлениях против активистов Майдана. Об этом говорится в заявлении"Адвокатской совещательной группы".

Отметим, что беркутовец находился под арестом с 2015 года.

Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута" по "делу Майдана"

"Сегодня, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->