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|"Крёстный отец контрабанды" Альперин сходил в НАБУ И САП за подозрением, в котором нет подозрения в контрабанде
|28.11.2019 00:00
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В подозрении, которое сообщило НАБУ и САП "крёстному отцу контрабанды", отсутствует главное - подозрение Вадиму Альперину в контрабанде (ст.201 УК Украины). То есть, НАБУ и САП уже разобрались, что он не контрабандист и такое подозрение ему не сообщили. Об этом сообщил адвокат Альперина Андрей Федур.
Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве объявленного ранее в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина.
Каких-либо подробностей задержания замглавы ОП не сообщил.
Вместе с тем, как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" знакомый с ситуацией источник, Альперин был задержан в здании САП на ул. Исаакяна,17 в Киеве, куда он прибыл к следователю вместе со своим адвокатом Андреем Федуром.
Позже пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке сообщила о задержании "главы преступной организации", не называя его имя.
Отмечается, что сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении.
Как сообщалось, Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Тогда Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.
26 ноября 2019г сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".
Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.
Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.
Спустя некоторое время Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.