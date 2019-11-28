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|Безопасность в Европе: стало понятно, почему Путин согласился на встречу в "Нормандском формате"
|28.11.2019 08:22
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Как сообщила в среду немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть российское предложение о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом французский руководитель сообщил своему российскому коллеге в письме. Таким образом, он стал первым главой государства—члена НАТО, позитивно откликнувшимся на инициативу Москвы. Сообщает
Владимир Путин призвал страны НАТО ввести такой мораторий после того, как 2 августа перестал существовать советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), запрещавший иметь и развертывать такие системы вооружений.
С соответствующим предложением президент РФ обратился к своим западным коллегам в письме от 18 сентября, о котором первым
До сих пор не было известно ни об одном положительном отклике на это письмо.
В своих публичных заявлениях представители структур НАТО и стран—членов этого блока лишь критиковали российскую инициативу, настаивая на том, что Москва уже нарушила озвученный ею мораторий.
Так, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интервью “Ъ” сказала, что с точки зрения Североатлантического альянса «российское предложение просто лишено основания, поскольку все члены НАТО убеждены, что российская (крылатая ракета наземного базирования, которую США считают "запрещенной".— ред.) 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты».
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении
Французский руководитель считает необходимым обсудить идею моратория в двустороннем и многосторонних форматах. И подчеркивает, что для реализации этой инициативы сторонам будет необходимо договориться о «заслуживающих доверия, серьезных взаимных мерах верификации».
Отметим, что в своем сентябрьском письме Владимир Путин сразу сообщил, что Россия готова договариваться со странами НАТО о верификационных мерах.
В статье Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркивается, что Эмманюэль Макрон таким образом уже во второй раз за короткое время «плывет против течения» в Североатлантическом альянсе.
В начале ноября президент Франции в интервью изданию
В четверг Эмманюэль Макрон примет в Париже генсека НАТО Йенса Столтенберга. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, стороны обсудят и российское предложение по ракетам. Этот вопрос, как ожидается, станет одним из ключевых и на декабрьском саммите НАТО в Лондоне.
Эмманюель Макрон в последнее время — опять же вопреки линии НАТО — все чаще высказывается за восстановление сотрудничества с Россией. Так, вскоре после встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне он выступил с речью, в которой призвал Европу пересмотреть отношения с Россией и выстраивать их без оглядки на США.
Таким образом Нормандский формат смешивается с темой ядерного сдерживания. Макрону дают пас и он может, подыгрывая Москве по Донбассу, войти в историю в сюжете сохранения безопасности Европы.
Теперь становится понятно, почему Путин согласился на Париж: украинский кейс - слишком мелко для такой встречи.