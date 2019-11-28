В среду, 27 ноября, в центре Киева, в Печерском районе без света остались ряд жилых домов и государственных учреждений. Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"В 16:59 на распределительной подстанции 412 (10 кВ), что в Печерском районе города Киева, произошла авария. В результате короткого замыкания была повреждена ячейка электрооборудования линии "Бастионная". Без света остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений, находящихся на улице Джона Маккейна, Старонаводницкой, Иоанна Павла II, Чигорина, Генерала Алмазова, Добровольческих батальонов, Евгения Коновальца, Рыбальская, Цитадельная, Московская и Лейпцигская", - говорится в сообщении.

В это время в Верховной Раде проходили слушания по приоритетам экологической политики. Примерно в 17:20 в сессионном зале парламента пропал свет. Видео слушаний в потемках разместила в своем Facebook Татьяна Лампика, которая присутствовала на заседании.

Когда выключился свет, активист выступал с докладом.

Судя по видео, в зале было мало депутатов, а министр вообще отсутствовал. Некоторые, кто был на слушаниях, подсвечивали зал мобильными телефонами.

"В Раде отключили свет. Парламентские слушания очень подозрительные. Но идут в кромешной темноте. Микрофоны работают", - написал в Facebook Всеволод Савенко.

Говорить в темноте долго не пришлось — свет включили спустя несколько минут, сообщает " Информатор ".

Между тем, в " ДТЭК Киевские электросети " сообщили, что по состоянию на 20:20 без света оставались 18 многоквартирных и 7 частных домов. Специалисты проводили переподключение потребителей на резервные линии.

В течение ночи специалисты пообещали провести ремонт поврежденного оборудования распределительной подстанции, чтобы восстановить питания клиентам по основной схеме.

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