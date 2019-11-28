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|У Зеленского падает рейтинг
|28.11.2019 09:18
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Падение доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленского в ноябре значительно ускорилось.
Как свидетельствуют
При этом число тех, кто негативно к нему относится возросло с 7% до 19%.
На 10% с начала ноября уменьшилось число тех, кто одобряет деятельность президента - с 64% до 54%. И на 13% выросло число тех, кто не одобряет - с 23% до 36%.