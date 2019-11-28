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|ГБР проводит обыск у волонтера Зверобой, которая угрожала Зеленскому. Видео
|28.11.2019 09:36
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Детективы Государственного бюро расследований начали обыски у украинского волонтера Маруси Зверобой, которая ранее угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.
Судя по видео, Зверобой вручили согласие на обыск в ее жилье и попросили охотно сдать мобильный телефон.
На данный момент в пресс-службе ГБР не сообщают информации о следственных действиях в доме волонтера.
Напомним, 26 ноября следователи ГБР направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении действующему народному депутату от "ЕС" Софии Федыне и волонтеру Маруси Зверобой. Их подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Поводом для проведения стала трансляция Федыны и Зверобой в Facebook, где они с использованием ненормативной лексики раскритиковали общения Зеленского с добровольцами в Золотом. Депутат в видео заявляла, что возле президента "ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы".