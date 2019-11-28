Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом говорят данные опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии.

Оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Корниенко о том, что их часть поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой требование поступит в Верховную Раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение; 21% - не поддержали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира