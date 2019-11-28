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74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Петра Порошенко
28.11.2019 09:55

Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.

74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Петра Порошенко

Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Корниенко о том, что их часть поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой требование поступит в Верховную Раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение; 21% - не поддержали.

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