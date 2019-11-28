Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил об ограблении офиса организации.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф повреждены.

В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ...

Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты.

Исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем ...



Факт проникновения установлено утром сотрудниками офиса НСЖУ, сам я нахожусь в командировке в Запорожье. МВД и Полиция информированы, оперативно уже проводятся следственные действия.



Вот почему мы говорим, что безопасность - прежде только. Даже в центре киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом" - Заявил Томиленко.