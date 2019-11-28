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|Дубинский заявил, что Джокером управляет генпрокурор Рябошапка и главный "слуга" Арахамия
|28.11.2019 10:31
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Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что пранкер Джокер - это проект генерального прокурора Рябошапки, а также руководства фракции Слуги народа Давида Арахами, которые его используют для атак на депутатов фракции.
Кроме того, Дубинский не исключил, что Рябошапка - это и есть сам Джокер.