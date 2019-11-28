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|"Собираем анонимную информацию". Кабмин пересчитает смартфоны вместо населения
|28.11.2019 10:49
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Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет решил провести электронную перепись населения, тем самым сэкономив два миллиарда гривен. Об этом он написал на странице в Facebook.
Он заявил также, что вместе со специалистами по математике и социологии перепись будет проведена по определенному алгоритму. Он включает 4 шага: