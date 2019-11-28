Православные христиане с 28 ноября начнут соблюдать последний из многодневных постов в году - Рождественский. Он продлится 40 дней и завершится 7 января – в праздник Рождества Христова. Отсюда и название.

Но стоит отметить, что на самом деле у поста имен несколько. Его называют еще Филипповкой из-за того, что он начинается сразу после дня памяти святого апостола Филиппа, а также Четыредесятницей - из-за огромной продолжительности.

Тем не менее точно одно: Рождественский пост - последний многодневный пост в текущем году. Он не самый строгий, но имеет ряд особенностей, о которых важно знать.

История установления

Первые упоминания о Рождественском посте встречаются с IV века. В частности, о нем говорил папа Лев I (440-461 гг.): "В течение целого года посты так разложены, что закон воздержания приписан для всех времен года, а именно: пост весенний бывает в Четыредесятницу, летний - в Пятидесятницу, осенний - в 7-м, а зимний - в 10-м месяце". Как раз зимний из упомянутых четырех постов и был предшественником современного Рождественского поста.

Интересно, что изначально он длился только семь дней, затем – 10 и только на Константинопольском соборе в 1166 году было утверждено всем христианам хранить пост 40 дней перед праздником Рождества Христова.

Еще позже Рождественский пост получил общее название в церковном уставе - Четыредесятница.

Важно: он был установлен церковью для того, чтобы, очистившись покаянием, молитвой и постом, а также просветившись душой и сердцем, люди могли подготовиться к праздничной встрече Рождества Христова.

Таким образом постящийся стремится прийти к Рождеству Христову, переменив жизнь к лучшему, очистив ее от грехов.

Кроме того, данный период символизирует 40-дневный пост Моисея, который, постясь сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божьих.

Чего нельзя делать

По словам церковных служителей, в Рождественский пост само ограничение в пище даже менее важно, чем духовное очищение. Без него оно будет обычной диетой. Потому в этот период также принято отказываться от вредных привычек, секса и веселья.

Соответственно церковь рекомендует не ссориться с родными и близкими, даже избавить себя от греховных мыслей, а также отказаться от празднования каких-либо знаменательных дат, венчания или заключения брака.

Что же касается еды, то по правилам воздержания Рождественский пост близок к Петрову посту. Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца.

Однако есть и ряд особенностей. Так, по понедельникам, средам и пятницам в Рождественский пост не разрешается есть рыбу, а горячую пищу с растительным маслом можно принимать только после вечерни. В остальные дни (вторник, четверг, субботу и воскресенье) разрешена горячая пища с добавлением растительного масла.

При этом рыбу также можно есть по субботам и воскресеньям и в церковные праздники, если они приходятся на вторник и четверг.

В Сочельник правила вновь меняются: нельзя есть до первой звезды, а после ее появления разрешено есть кутью.

Кроме исключения из своего меню продуктов животного происхождения каждый постящийся должен сократить количество потребляемой пищи вдвое, полностью отказаться от стимулирующих напитков (кофе, крепкий чай, алкоголь).

Меню Рождественского поста

Таким образом, в меню Рождественского поста попадают хлеб и производные от него (например, сухари), а также крупы, овощи, фрукты и сухофрукты, грибы.

Разрешены бобовые, орехи, семечки. Из сладкого можно и сахар, и мед.

Что касается белковой и жирной пищи, то, как отмечалось, в некоторые дни можно есть рыбу, морепродукты, масло.

В то же время, если человек болеет, занят тяжелым физическим трудом, находится в преклонным возрасте или путешествует, ему разрешается ослабить пост.

Вовсе от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

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