В законопроекте 1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" заложена норма о бюджетном финансировании сельскохозяйственного бизнеса соратника Петра Порошенко Юрия Косюка. Об этом заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дарья Володина.

"Законопроект 1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" вызвал много споров в налоговом комитете.

Однако, между кучи разных статей, в заключительных положениях можно найти одну, которая точно имеет практическое значение для одного отечественного производителя. А именно для Юрия Косюка, который является крупнейшим производителем в упоминавшейся в законопроекте области и вряд ли нуждается в дотациях. Но тем не менее.

Открываем заключительные положения и читаем: "Сельскохозяйственный товаропроизводитель, основной деятельностью которого является поставка сельскохозяйственных товаров, произведенных им в собственных или арендованных основных средствах, причем удельный вес стоимости сельскохозяйственных товаров составляет не менее 75 процентов стоимости всех товаров / услуг, поставленных им в течение предыдущих 12 последовательных отчетных налоговых периодов совокупно (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), который осуществляет виды деятельности, определенные пунктом 16 1.3 настоящей статьи, право на бюджетную дотацию для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции (далее - бюджетная дотация) после его внесения контролирующим органом в список получателей бюджетной дотации ...

161.3.16. производство пищевых продуктов 10.89 КВЭД в части:

производства яичных продуктов, яичного альбумина, яичного порошка".

Возникает вопрос: почему собственно государство должно дотировать сверхприбыльное предприятие в то время, когда есть множество других сельхозпроизводителей, которым такая дотация действительно нужна? Буду поднимать этот вопрос на комитете сегодня." - Заявила Дарья Володина.

Юрий Косюк родился 27 мая 1968 года в селе Красное Гайворонского района Кировоградской области. Его известный земляк – один из ведущих украинских политиков Евгений Марчук, родившийся в том же районе – правда, в другом селе.

Высшее образование Юрий Косюк получил в Киевском институте пищевых технологий, который окончил в 1992 году. Специальность по диплому – «Инженер по переработке мяса и молока».

Первый бизнес-проект Косюка оказался неудачным. Заработав некоторый капитал брокерской деятельностью в 1989-1991 годах, он вложил деньги в цех по переработке мяса в Черниговской области. Цех оказался нерентабельным, и его пришлось закрыть.

Перепрофилировавшись, Косюк стал заниматься торговлей. Поначалу это была мебель, преимущественно польская. Затем - зерно, мука и спирт. Бизнес шел с переменным успехом, но Косюк в конце концов понял, что не сможет добиться здесь большого успеха и решил двинуться в другом направлении.

Дело, которое сделало Юрия Косюка богатым, называется «Наша ряба». Это – бренд, меньше чем за год ставший известным половине населения Украины. Под этой маркой охлажденную курятину начало выпускать ЗАО (впоследствии ОАО) «Мироновский хлебопродукт» (МХП), основанное Косюком в 1998 году.

Сейчас группа компаний «Мироновский хлебопродукт» объединяет более двадцати предприятий (птицеводство, мясопереработка, производство подсолнечного масла, свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов). Под крышей этой группы сосредоточены бренды «Наша ряба», «Фуагра», «Сертифицированный Ангус», «Дружба Народов», «Бащинский», «Легко!» и «Qualiko». «Я построил надежную лодку, и тем, кто в ней, нечего бояться», - так однажды охарактеризовал Косюк свой бизнес.

20 августа 2008 года Юрию Косюку было присвоено звание Героя Украины – за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии аграрной отрасли и сопутствующие дела. Любопытно, что за 11 дней до того премьер-министр Юлия Тимошенко обвинила МХП в установлении необоснованно высоких цен на курятину. Никаких расследований по этому поводу не проводилось.

После победы Петра Порошенко на президентских выборах Юрий Косюк пошел в политику. 3 июля того года он был назначен заместителем главы Администрации президента (курировал материально-техническое обеспечение и логистику силовых ведомств). Перед этим Косюка долго сватали во власть, называли даже возможным министром обороны и первым вице-премьером. В декабре он покинул эту должность, оставшись лишь внештатным советником главы государства

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