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|"Слуга" Володина выявила, что через Раду пытаются протянуть бюджетное финансирование сельхозбизнеса соратника Порошенко
|28.11.2019 11:45
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В законопроекте 1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" заложена норма о бюджетном финансировании сельскохозяйственного бизнеса соратника Петра Порошенко Юрия Косюка. Об этом заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа"
Юрий Косюк родился 27 мая 1968 года в селе Красное Гайворонского района Кировоградской области. Его известный земляк – один из ведущих украинских политиков Евгений Марчук, родившийся в том же районе – правда, в другом селе.
Высшее образование Юрий Косюк получил в Киевском институте пищевых технологий, который окончил в 1992 году. Специальность по диплому – «Инженер по переработке мяса и молока».
Первый бизнес-проект Косюка оказался неудачным. Заработав некоторый капитал брокерской деятельностью в 1989-1991 годах, он вложил деньги в цех по переработке мяса в Черниговской области. Цех оказался нерентабельным, и его пришлось закрыть.
Перепрофилировавшись, Косюк стал заниматься торговлей. Поначалу это была мебель, преимущественно польская. Затем - зерно, мука и спирт. Бизнес шел с переменным успехом, но Косюк в конце концов понял, что не сможет добиться здесь большого успеха и решил двинуться в другом направлении.
Дело, которое сделало Юрия Косюка богатым, называется «Наша ряба». Это – бренд, меньше чем за год ставший известным половине населения Украины. Под этой маркой охлажденную курятину начало выпускать ЗАО (впоследствии ОАО) «Мироновский хлебопродукт» (МХП), основанное Косюком в 1998 году.
Сейчас группа компаний «Мироновский хлебопродукт» объединяет более двадцати предприятий (птицеводство, мясопереработка, производство подсолнечного масла, свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов). Под крышей этой группы сосредоточены бренды «Наша ряба», «Фуагра», «Сертифицированный Ангус», «Дружба Народов», «Бащинский», «Легко!» и «Qualiko». «Я построил надежную лодку, и тем, кто в ней, нечего бояться», - так однажды охарактеризовал Косюк свой бизнес.
20 августа 2008 года Юрию Косюку было присвоено звание Героя Украины – за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии аграрной отрасли и сопутствующие дела. Любопытно, что за 11 дней до того премьер-министр Юлия Тимошенко обвинила МХП в установлении необоснованно высоких цен на курятину. Никаких расследований по этому поводу не проводилось.
После победы Петра Порошенко на президентских выборах Юрий Косюк пошел в политику. 3 июля того года он был назначен заместителем главы Администрации президента (курировал материально-техническое обеспечение и логистику силовых ведомств). Перед этим Косюка долго сватали во власть, называли даже возможным министром обороны и первым вице-премьером. В декабре он покинул эту должность, оставшись лишь внештатным советником главы государства