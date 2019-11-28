 "Турбодиктатура новейших нквдистов" - нардеп Федина отреагировала на обыски у Маруси Зверобой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Турбодиктатура новейших нквдистов" - нардеп Федина отреагировала на обыски у Маруси Зверобой
28.11.2019 12:22

Народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина считает обыски, которые проходят 28 ноября во доме волонтера Маруси Зверобой, хамством со стороны Держбюро расследований. 

"Турбодиктатура новейших нквдистов" - нардеп Федина отреагировала на обыски у Маруси Зверобой

К слову, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал, что дело о  высказанные в адрес Президента со стороны нардепа София Федина и волонтеры Маруси Зверобой будет иметь продолжение в ближайшее время. Баканов отметил, что речь здесь не идет о юморе.

Генеральная прокуратура  открыла уголовное производство по факту высказываний Федыны и Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского. 

 

Напомним, детективы Государственного бюро расследований начали обыски у украинского волонтера Маруси Зверобой, которая ранее угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Судя по видео, Зверобой вручили дозволение на обыск в ее жилье и попросили охотно сдать мобильный телефон.

"Для обеспечения безопасности присутствуют оперативные сотрудники СБУ и представители спецподразделения "Альфа". 

 

Я следователь Государственного бюро расследований Ковиза Игорь Анатольевич. 

 

В настоящее время начинаем следственное действие - обыск. 

 

Постановление вам вручено, ознакомьтесь, пожалуйста. 

 

Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон и мобильные телефоны всех участников...", - сказал следователь.

 

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