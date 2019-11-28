Народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина считает обыски, которые проходят 28 ноября во доме волонтера Маруси Зверобой, хамством со стороны Держбюро расследований.

К слову, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал, что дело о высказанные в адрес Президента со стороны нардепа София Федина и волонтеры Маруси Зверобой будет иметь продолжение в ближайшее время. Баканов отметил, что речь здесь не идет о юморе.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Федыны и Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.

Напомним, детективы Государственного бюро расследований начали обыски у украинского волонтера Маруси Зверобой, которая ранее угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Судя по видео, Зверобой вручили дозволение на обыск в ее жилье и попросили охотно сдать мобильный телефон.

"Для обеспечения безопасности присутствуют оперативные сотрудники СБУ и представители спецподразделения "Альфа". Я следователь Государственного бюро расследований Ковиза Игорь Анатольевич. В настоящее время начинаем следственное действие - обыск. Постановление вам вручено, ознакомьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон и мобильные телефоны всех участников...", - сказал следователь.

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