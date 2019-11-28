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|Почему газ у России покупать нельзя, а конфеты Рошен продавать там можно?
|28.11.2019 12:40
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Журналист, медиаэксперт Юрий Молчанов и экс-вице-премьер министр Павел Розенко поспорили в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE из-за вопроса газа.
Розенко попытался ему возразить, назвав его слова манипуляция. Он выразил уверенность, что при прямых поставках газа цена не уменьшится.
В ответ Молчанов объяснил, что у России географически больше залежей газа, чем в Европе.